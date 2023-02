A Lista Terminal terá 2ª temporada e série derivada

A Lista Terminal, série do Prime Video estrelada por Chris Pratt (astro de filmes da Marvel), foi renovada para a 2ª temporada. Além disso, a atração ganhará um prelúdio. As informações são do Deadline.

A série derivada será centrada nas origens do personagem Ben Edwards, vivido por Taylor Kitsch. O ator também assumirá a produção executiva da nova atração.

Personagens de A Lista Terminal podem aparecer no derivado, incluindo James Reece (Pratt) e Raife Hastings, um ex-SEAL e amigo de Reece.

A nova série é descrita como um thriller de espionagem que segue a jornada de Ben desde como um membro da SEAL a um operador paramilitar da CIA, explorando o verdadeiro lado sombrio da guerra e o custo humano que vem com ela.

Tal atração foi uma sugestão do próprio Chris Pratt, que deu a ideia de expandir o universo de A Lista Terminal.

A Lista Terminal é baseada na obra de Jack Carr, de 2018. A trama acompanha Pratt na pele de James Reece, após ter seu pelotão da Marinha emboscado durante uma missão de alto risco. Reece volta pra casa com memórias conflitantes sobre o que aconteceu. No entanto, quando evidências vem à tona, Reece descobre quem na verdade estava tramando contra ele, colocando em risco a vida de todos quem ele ama.

A Lista Terminal tem sua primeira temporada disponível no Prime Video.

