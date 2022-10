A Maldição terá 3ª temporada na Netflix? Criador explica

Com o sucesso de O Clube da Meia-Noite, muitos assinantes da Netflix revisitam as outras produções de Mike Flanagan – A Maldição e Missa da Meia-Noite. Como A Maldição é uma antologia, muita gente quer saber: a série terá uma 3ª temporada? O produtor discutiu a possibilidade em uma entrevista recente.

“Em uma clínica para adolescentes em estado terminal, integrantes de um clube secreto fazem um pacto sinistro: quem morrer primeiro terá que mandar um sinal do além”, afirma a sinopse oficial de O Clube da Meia-Noite.

O elenco de O Clube da Meia-Noite é liderado pelos atores Iman Benson, Igby Rigney, Ruth Codd, Chris Sumpter, Aya Furukawa, Annarah Cymone e Sauriyan Sapkota.

Já conferiu todos os episódios de O Clube da Meia-Noite na Netflix? Veja abaixo o que Mike Flanagan revelou sobre o possível retorno de A Maldição.

Segundo Mike Flanagan, A Maldição 3 é uma possibilidade distante

Como citamos acima, A Maldição é uma antologia. Em outras palavras, cada temporada da série de terror aborda uma história diferente, com início, meio e fim.

Atualmente, a série de Mike Flanagan conta com duas temporadas: A Maldição da Residência Hill e A Maldição da Mansão Bly.

Em uma entrevista recente, o showrunner explicou o processo criativo por trás da série e como ele se relaciona a suas outras produções de terror.

“O nosso objetivo com A Maldição é sempre basear as histórias em um clássico da literatura de terror. Idealmente, algo que já foi adaptado antes, para que possamos fazer algo diferente”, afirmou o produtor.

A 1ª temporada de A Maldição é baseada em um livro de Shirley Jackson, e a 2ª, em “A Volta do Parafuso”, de Henry James.

“O outro critério é falar sobre fantasmas”, explicou Flanagan.

Segundo Mike Flanagan “o caminho está aberto” para novas temporadas de A Maldição. Porém, os projetos inéditos devem demorar um bom tempo para serem lançados. Afinal de contas, o showrunner já está ocupado com outra produção da Netflix: A Queda da Casa de Usher.

“A Queda da Casa de Usher é baseada na obra de Poe. Não é uma história de fantasmas, e por isso, não a incluímos em A Maldição”, comentou o showrunner.

Uma das histórias mais famosas de Edgar Allan Poe, A Queda da Casa de Usher (The Fall of the House of Usher) foca mais na paranoia humana do que em elementos sobrenaturais. Dessa forma, não faz sentido vincular a série à antologia A Maldição.

A vindoura trama, nesse sentido, adota o modelo de outras produções de Mike Flanagan, como Missa da Meia-Noite e O Clube da Meia-Noite.

“Discutimos frequentemente como podemos trazer uma nova abordagem para A Maldição. A porta está aberta. Mas não queremos fazer só por fazer”, explicou o criador da série.

Todos os episódios de A Maldição, Missa da Meia-Noite e O Clube da Meia-Noite estão disponíveis na Netflix.

