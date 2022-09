A melhor referência que você perdeu no trailer de The Last of Us na HBO

Depois de muita espera, a HBO finalmente lançou o teaser trailer de The Last of Us, aguardada adaptação do game de PlayStation. Uma referência em específico, no entanto, pode ter passado batida pelos fãs.

O seriado se concentra em Joel (Pedro Pascal), um contrabandista contratado para tirar uma jovem chamada Ellie (Bella Ramsey) de uma zona de quarentena em um futuro pós-apocalíptico onde a humanidade foi dizimada pelo surto de Cordyceps, um fungo que transformou as pessoas em criaturas semelhantes a zumbis.

Parcialmente desenvolvido pelo diretor e escritor de The Last of Us, Neil Druckmann, The Last of Us , da HBO, visa apresentar uma nova visão da franquia, adaptando os jogos de forma relativamente fiel, ao mesmo tempo em que fornece sua própria versão deles.

O trailer de The Last of Us da HBO apresentou vários momentos reconhecíveis de sua contraparte do jogo, como Joel escapando com sua filha, Sarah, no dia em que o surto ocorreu e Ellie passando o dia em um shopping abandonado com sua melhor amiga, Riley.

A data de estreia do trailer também foi um easter egg em si, sendo lançado em 26 de setembro, mesmo dia em que ocorreu o surto de Cordyceps no jogo.

No entanto, sem dúvida, o melhor easter egg do trailer foi a escolha da música. A música apresentada era “Alone & Forsaken”, de 1951, de Hank Williams, que também foi usada para o trailer de The Last of Us lançado durante a Gamescom 2012.

Música no game de The Last of Us

O trailer começou com Ellie entregando Joel uma fita cassete da música enquanto eles dirigiam.

A música também foi apresentada no próprio jogo, quando Ellie e Joel dirigiram para Pittsburgh antes de serem emboscados por um grupo de caçadores. Foi ainda referenciado através do primeiro nível no capítulo “Pittsburgh”, intitulado “Alone and Forsaken”.

O trailer de The Last of Us, da HBO, apresentou uma visão um pouco diferente da música, tornando-a um pouco mais sombria e repetindo a frase: “Por favor, segure minha mão” várias vezes perto do final.

A letra é dirigida a Deus, pois o protagonista da música lamenta sua solidão e abandono após a separação de seu parceiro. Além de ser um easter egg do jogo Last of Us , a música ajudou a transmitir a natureza desolada e sem esperança da série.

The Last of Us tem estreia prevista para 2023 no HBO Max.

