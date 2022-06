A morte mais decepcionante de Lista Negra, segundo os fãs

Lista Negra já soma nove temporadas e sua décima é esperada para pousar no segundo semestre de 2022 na programação da NBC. No entanto, apesar de todo seu sucesso, fãs acham que uma das mortes foi decepcionante.

Trata-se da morte de Liz Keen, na 8ª temporada da série, que fez um fórum do Reddit demonstrar grande insatisfação.

O usuário FromZtoB comenta: “Eu não achei que eles realmente matariam Liz. Atingida no coração pelas costas pelo capanga de Townsend. É isso? Pobre Ressler, que a ama há anos, é o primeiro a encontrá-la morta? […] Eu queria ver sua personagem ser redimida, não assassinada”.

Mesmo o usuário kattahn, que declaradamente não gosta da personagem, achou horrível a decisão de matá-la: “Eu sou um hater de Liz que a queria fora do programa, mas este episódio foi cansativo e não satisfatório para ninguém”.

Nos comentários, outros usuários da plataforma afirmaram que a morte da personagem afetou a forma como se sentem com a série, ficando decepcionados com o rumo que Lista Negra tomou. As informações são do Looper.

Mais sobre Lista Negra

The Blacklist, também chamada de Lista Negra, estreou em 2013 na televisão americana.

O programa é criado por Jon Bokenkamp e conseguiu indicações em eventos importantes, como o Globo de Ouro.

“O fugitivo Raymond Red Reddington é um ex-agente do governo que decide se entregar ao FBI e ajudar a prender criminosos internacionais com uma misteriosa condição: trabalhar em parceria apenas com a principiante Liz Keen.”, diz a sinopse.

No Brasil, a série é exibida pela Netflix.

