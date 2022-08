A mudança que Ellen Pompeo quer ver em Grey’s Anatomy

Grey’s Anatomy vai retornar para sua 19ª temporada, que terá um papel reduzido de Ellen Pompeo. Ainda assim, a atriz anseia por uma mudança no seriado.

A intérprete de Meredith Grey explicou por que ela quer que a série tenha mais nuances sobre questões sociais.

Desde sua estreia em 2005, o drama médico muitas vezes teceu comentários sociais em suas histórias. Ao longo de sua execução, a série abordou alcoolismo, PTSD, saúde mental e violência armada.

É um reflexo da forma como a televisão, que sempre tratou questões sociais relevantes, sente-se mais responsável por fazê-lo graças às mídias sociais e à facilitação de um feedback mais imediato do público.

Um exemplo recente disso é como a 18ª temporada de Grey’s Anatomy examinou o preconceito em relação à população asiática-americana.

Intitulado como “Stronger Than Hate”, o episódio apresenta uma vítima de um crime de ódio anti-asiático, que é levado ao hospital Grey Sloan Memorial precisando de cirurgia.

Ao longo do episódio, a equipe discute o que significa ser um americano asiático. Esses esforços foram particularmente notáveis, dado o aumento de crimes de ódio contra asiáticos-americanos.

Ellen Pompeo quer mais consistência nas críticas sociais

Em seu podcast Tell Me (via ScreenRant), Ellen Pompeo discutiu por que ela acredita que Grey’s Anatomy deve ajustar sua abordagem às questões sociais. Ela disse que sente que essas questões são importantes e devem ser incluídas em todo o programa, em vez de serem isoladas em um único episódio e depois esquecidas.

A atriz observou que desejava que esses tópicos fossem tratados de forma mais sutil e consistente, em vez da abordagem atual de dar a cada tópico apenas uma hora aqui e ali.

“Eu acho que se eu tivesse algum desejo honestamente, seria ser menos pregador em um episódio sobre certas coisas. É tipo, nós fazemos um episódio sobre vamos ver… Crimes de ódio contra pessoas de ascendência asiática. É um que fizemos na temporada passada que foi realmente emocionante”, disse Pompeo.

“Acho que gostaria de ver as coisas acontecerem um pouco mais sutilmente e com o tempo. Você sabe, consistentemente e menos tipo de bater na sua cabeça por apenas uma hora, e então nós nunca falamos sobre isso novamente. Eu gostaria que pudéssemos tocar nessas questões sociais que são importantes e tê-las como tópicos por toda parte”, continuou.

Pompeo está certa que, não importa quão bem-intencionada, a abordagem de destacar um problema uma ou duas vezes e depois seguir em frente é um desserviço. Diferentes equipes de roteiristas lidarão com as coisas de maneira diferente, é claro, mas seria muito mais autêntico e verdadeiro se Grey’s Anatomy e outros dramas refletissem a realidade de que os problemas sociais são constantes e não podem ser separados em seu próprio canto sempre que for mais conveniente.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+.

