A Origem: Criador explica conexão entre o spin-off e a 2ª temporada de The Witcher

Declan de Barra, criador de The Witcher: A Origem, detalhou as conexões específicas entre sua minissérie prelúdio e a 2ª temporada de The Witcher.

Mesmo existindo na primeira, os monólitos foram importantes na trama da 2ª temporada de The Witcher. Na série, Ciri (Freya Allan), tem o poder de quebrar eles gritando, e descobrimos que na verdade são portais para outros reinos.

Em outras palavras, eles provavelmente estão conectados à Conjunção das Esferas, um evento que viu reinos se fundindo, e isso será explorado em The Witcher: A Origem. Na minissérie devemos ver algo sobre a origem dos monólitos.

“Nós aprendemos a origem dos monólitos aqui,” disse Barra em uma entrevista na própria Netflix. “Quem fez esses monólitos? Por que? E então nós meio que entendemos como eles se tornaram tão importantes no mundo de The Witcher depois, o poder que lhes foi concedido e como isso aconteceu. Eles são os catalisadores para muita coisa que dá errado nesse mundo.”

A história de The Witcher: A Origem

Essa derivada funciona como um prelúdio para história do Geralt de Henry Cavill. Assim, os fãs de The Witcher não devem esperar a aparição do bruxo.

“1.200 anos antes de Geralt de Rívia, o mundo dos monstros, dos homens e dos elfos se torna um só, e surge o primeiro bruxo”, diz a sinopse.

O roteirista de The Witcher, Declan de Barra, será showrunner de Blood Origin. Ele trabalha junto de Lauren S. Hissrich e Tomek Baginski como produtor executivo.

O elenco conta com Michelle Yeoh, Sophia Brown, Laurence O’Fuarain, Mirren Mack, Dylan Moran, entre outros.

The Witcher: A Origem estreia em 25 de dezembro na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Soldeira