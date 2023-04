A Roda do Tempo escala quatro personagens importantes para 2ª temporada

A Roda do Tempo contratou quatro novos atores para o elenco regular da 2ª temporada.

Segundo a Variety, Maja Simonsen (Emily in Paris), Ragga Ragnars (Vikings), Jay Duffy (Hollyoaks) e Rima Te Wiata (Kiri and Lou) se juntaram ao elenco da atração. Os atores vão interpretar, respectivamente, Chiad, Bain, Dain Bornhal e Sheriam Bayanar, quatro personagens importantes dos livros de Robert Jordan, das quais A Roda do Tempo se baseia.

A Roda do Tempo não demorou a se estabelecer como uma das produções mais populares do Prime Video – mesmo que não tenha se tornado “a nova Game of Thrones”, como desejavam fãs e especialistas. Embora a 1ª temporada tenha sido muito elogiada, a ausência de personagens importantes chamou a atenção dos espectadores. Felizmente, alguns deles devem estrear no segundo ano.

Maja Simonsen, Ragga Ragnars, Jay Duffy e Rima Te Wiata

Sobre A Roda do Tempo

Situada em um mundo épico onde a magia existe e apenas algumas mulheres têm permissão para acessá-la, a série acompanha Moiraine (Rosamund Pike), membro de uma organização feminina incrivelmente poderosa chamada Aes Sedai. Quando ela chega na pequena cidade de Dois Rios, ela embarca em uma perigosa jornada com cinco jovens, homens e mulheres, um dos quais é profetizado como o Dragão Renascido, que salvará ou destruirá a humanidade.

A 2ª temporada de A Roda do Tempo será lançada no decorrer deste ano no Prime Video.

No ano passado, a série já teve sua 3ª temporada garantida.

