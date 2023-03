A série coreana que desbancou You na Netflix

Após semanas liderando o Top 10 Mundial da Netflix, a 4ª temporada de You acaba de ser destronada por uma surpreendente série sul-coreana. Trata-se de A Lição, uma produção de drama e suspense que está fazendo o maior sucesso na plataforma, tanto com o público brasileiro quanto com a audiência internacional.

“Joe recomeça a vida em Londres com a promessa de enterrar o passado e ser uma pessoa melhor. Mas a estrada para a redenção é tortuosa, e logo surge uma nova obsessão”, diz a sinopse oficial da 4ª temporada de You.

Além de Penn Badgley (Gossip Girl) como o protagonista Joe Goldberg e Charlotte Ritchie como Kate, a 4ª temporada de You conta com Tati Gabrielle (O Mundo Sombrio de Sabrina) e Lukas Gage (The White Lotus) no elenco.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre A Lição, a série sul-coreana que desbancou You na Netflix!

O k-drama A Lição destrona You no Top 10 da Netflix

Na última semana, o k-drama A Lição lançou a Parte 2 de sua 1ª temporada na Netflix. Com a estreia, a série conseguiu superar a audiência da 4ª temporada de You – que liderava o Top 10 Mundial da plataforma desde o lançamento de sua 2ª parte.

Em sua primeira semana na Netflix, a Parte 2 da 4ª temporada de You foi assistida por mais de 75,8 milhões de horas.

A Lição, por sua vez, foi vista por mais de 124 milhões de horas no mesmo período, de acordo com dados do site Deadline.

O thriller sul-coreano, dessa forma, se estabelece como a 9º série de língua não-inglesa mais popular da Netflix.

A Lição também é o 4º k-drama mais assistido da plataforma, perdendo apenas para Round 6, All Of Us Are Dead e Uma Advogada Extraordinária.

O k-drama acompanha a história de Moon Dong-eun, uma mulher que, após sofrer bullying dos colegas na infância, bola um elaborado plano de vingança.

“Anos depois de ser vítima de terríveis atos de violência na escola, uma mulher coloca em prática um elaborado plano de vingança”, diz a sinopse oficial de A Lição na Netflix.

Um dos grandes trunfos de A Lição envolve as poderosas performances do elenco, que é formado por Song Hye-kyo, Lee Do-hyun, Lim Ji-yeon e outros astros da TV sul-coreana.

No Top 10 Brasileiro da Netflix, A Lição é a série mais assistida. A 4ª temporada de You aparece em terceiro lugar, perdendo também para a novela infantil Chiquititas.

O ranking de séries mais assistidas pelo público brasileiro na Netflix é completado pelo thriller espanhol Entrevías, o reality show Sobreviventes, a série teen Outer Banks, a produção erótica Sex/Life, o k-drama Intensivão do Amor, e as novelas Carrossel e Carinha de Anjo.

Você já pode assistir todos os episódios de A Lição na Netflix.

