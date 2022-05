A série criminal da Netflix que está fazendo sucesso pelo mundo

União de Sangue é a primeira produção nigeriana da história da Netflix. Comprovando o interesse do público por histórias criativas e diversificadas, a série já figura no Top 10 de pelo menos 30 países – incluindo o Brasil. A enorme popularidade pode ser explicada por sua trama surpreendente e pelas ótimas atuações do elenco.

Kate Henshaw, a intérprete de Uduak Ademola, usou o Instagram para agradecer o apoio dos fãs e comemorar o sucesso da série.

“Estou em uma verdadeira montanha-russa emocional! Só posso agradecer e glorificar a Deus. Top 10 em 30 países! O que é isso? Essa é uma vitória para Nollywood. Nos erguemos juntos, venha o que vier! Nollywood é nosso!”, comentou a atriz.

Para quem não sabe, Nollywood é o nome dado à indústria cultural nigeriana. Veja abaixo mais detalhes sobre o sucesso de União de Sangue na Netflix.

União de Sangue conquista fãs da Netflix no mundo todo

Além da postagem de Kate Henshaw, o sucesso de União de Sangue foi comemorado por fãs, equipe de produção e imprensa especializada.

O fato da produção nigeriana alcançar uma popularidade tão grande é um ótimo sinal. O sucesso da série pode incentivar a Netflix a investir mais dinheiro em produções africanas.

Outras séries do continente – como o thriller sul-africano Sangue & Água e o reality show Young, Famous and African – também conquistam fãs na plataforma.

União de Sangue, por sua vez, chama a atenção por sua trama misteriosa e pelas inúmeras reviravoltas de seu enredo.

“As melhores amigas Sarah e Kemi guardam um segredo perigoso e são obrigadas a fugir depois que um homem rico desaparece da própria festa de noivado”, afirma a sinopse oficial de União de Sangue na plataforma.

Os misteriosos eventos de União de Sangue começam quando Kola – o noivo de Sarah – some antes do casamento.

A série da Netflix não demora a revelar que o personagem está morto, e que a morte ocorreu sob “circunstâncias misteriosas”.

Por sofrer com a violência física e emocional de Kola, Sarah passa a ser vista como a principal suspeita.

No centro da trama está o mistério da morte de Kola. Afinal de contas, quem matou o noivo de Sarah?

A produção nigeriana se destaca por misturar elementos de suspense e mistério a uma abordagem responsável de temas importantes sociais – como violência doméstica, vícios e a influência da família em relacionamentos amorosos.

O elenco de União de Sangue é liderado pelas atrizes Ini Dima Okojie e Nancy Isime como as protagonistas Sarah e Kemi (respectivamente).

A série conta também com Deyemi Okanlawon (Kola), Gabrial Afolayan (Femi), Genoveva Umeh (Timiyen) e Kehinde Bankole (Olayinka).

União de Sangue está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer da série.