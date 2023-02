A série da Netflix para quem gostou de A Garota na Fita

Se você curtiu A Garota na Fita na Netflix, não deixe de conferir O Sabor das Margaridas, uma produção espanhola que tem um estilo muito parecido com o da série. Ambas as tramas acompanham mistérios terríveis que são resolvidos por uma protagonista extremamente observadora.

“Depois que uma garotinha desaparece durante um desfile de rua em Málaga, uma jovem jornalista faz de tudo para ajudar a família a encontrá-la”, diz a sinopse oficial de A Garota na Fita na Netflix.

Baseada no romance de Javier Castillo, a série de suspense conta com Milena Smit, José Coronado e Aixa Villagrán no elenco.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de O Sabor das Margaridas, a série espanhola que tem tudo para agradar os fãs de A Garota na Fita; confira!

Conheça a trama de O Sabor das Margaridas na Netflix

Para quem gostou do clima de suspense, investigação e mistério de A Garota na Fita, O Sabor das Margaridas é a melhor série para assistir em seguida na Netflix.

Também produzida na Espanha, O Sabor das Margaridas acompanha a história de Rosa Vargas, uma mulher que embarca em jornada sombria para desvendar o mistério que cerca o desaparecimento de várias adolescentes.

“Ao investigar o desaparecimento de uma adolescente em uma cidade da Galícia, uma policial da Guarda Civil descobre segredos relacionados a seu passado”, diz a sinopse oficial de O Sabor das Margaridas.

A trama começa quando Rosa Vargas, uma agente da Guarda Civil que viaja à pequena cidade de Murias, na região da Galícia, para investigar o desaparecimento de uma adolescente chamada Marta.

Todos os sinais apontam que Marta fugiu de casa, mas Rosa não consegue se livrar do pressentimento de que algo terrível aconteceu com ela.

A partir daí, Rosa entra de cabeça na investigação, descobrindo os maiores segredos da cidade e confrontando fantasmas de seu próprio passado.

O Sabor das Margaridas chegou à Netflix em 2018. Elogiada por público e crítica (e vencedora de premiações da TV espanhola), a série é recomendada para maiores de 18 anos.

Assim como A Garota na Fita, O Sabor das Margaridas tem grande elenco

O elenco de O Sabor das Margaridas, assim como o de A Garota na Fita, é liderado por uma talentosa atriz espanhola.

Enquanto Milena Smit protagoniza A Garota na Fita, María Mera interpreta a agente Rosa Vargas em O Sabor das Margaridas.

A atriz espanhola María Mera é conhecida por protagonizar o filme Julieta. Ela também está em séries como Matalobos e Três Caminhos.

Mais recentemente, María Mera deu um show de atuação como a Lidia Vega do filme Infiesto, também da Netflix.

O elenco de O Sabor das Margaridas conta também com Martina Stetson (A Entrevista), Carlos Villarino (Até o Céu), Manolo Cortez (O Ministério do Tempo) e Sara Sanz (Dulcinéia).

O Sabor das Margaridas está disponível na Netflix.

