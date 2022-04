A série da Netflix que você precisa assistir após Palhaço Assassino

Conversando com um Serial Killer: O Palhaço Assassino acompanha a sinistra história real de John Wayne Gacy, um dos assassinos mais cruéis de todos os tempos. Se você já maratonou os 3 episódios da produção documental da Netflix, vale a pena assistir também outra intrigante série true crime da plataforma.

“Ele circulava entre os poderosos, mas se aproveitava dos vulneráveis. Por trás da aparência alegre, havia toda a podridão de um sádico serial killer”, afirma a sinopse de O Palhaço Assassino.

A nova série da Netflix não é para quem tem o coração fraco. Nas redes sociais, espectadores afirmam ter perdido o sono após assistir à assustadora produção.

Revelamos abaixo a série da Netflix que você precisa assistir após Conversando com um Serial Killer: O Palhaço Assassino; confira.

Muitos assinantes da Netflix não sabem, mas a série true crime O Palhaço Assassino é um spin-off de Conversando com um Serial Killer: Ted Bundy

Antes de deixar os espectadores chocados com a história de John Wayne Gacy, a plataforma já havia impressionado assinantes com a estranha trajetória do matador Ted Bundy.

“Entrevistas atuais, material de arquivo e gravações de áudio feitas no corredor da morte traçam o perfil do notório serial killer Ted Bundy”, afirma a sinopse oficial de Conversando com um Serial Killer: Ted Bundy.

A série de Ted Bundy se destaca por apresentar uma abordagem bem mais íntima à história do serial killer. Além de entrevistas com envolvidos na investigação, a produção conta com relatos de familiares das vítimas e com falas do próprio assassino.

Um dos assassinos mais brutais dos Estados Unidos, Bundy matou mais de 30 mulheres nos anos 70.

Além de assassinar suas vítimas, o serial killer tinha o costume de estuprar, torturar e praticar necrofilia com o corpo das mulheres.

Existe algo mais sinistro do que ouvir um serial killer falando sobre seus próprios crimes? É essa a premissa de Conversando com um Serial Killer: Ted Bundy.

Com 4 episódios de uma hora cada, Ted Bundy estreou na Netflix em 24 de janeiro de 2019 – o 30º aniversário da execução do assassino.

A série é uma criação do cineasta e documentarista Joe Berlinger, especializado em produções de true crime.

Para contar a história de Ted Bundy, a equipe de produção de Conversando com um Serial Killer analisou mais de 100 horas de material sobre o caso.

Dado o sucesso das séries de Ted Bundy e John Wayne Gacy, tudo indica que a Netflix investirá na produção de mais temporadas da franquia Conversando com um Serial Killer.

Enquanto isso, Conversando com um Serial Killer: Ted Bundy e O Palhaço Assassino continuam disponíveis na Netflix.