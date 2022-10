A série de catástrofe que todo mundo está assistindo na Netflix

A Netflix lançou uma série de catástrofe que tem dado o que falar na plataforma de streaming. A Inundação do Milênio está dentre as séries mais assistidas no serviço nos últimos dias. Mas do que ela trata especificamente? Veremos agora.

Inspirada em fatos reais, esta emocionante minissérie em seis episódios é estrelada por Agnieszka Żulewska, Tomasz Schuchardt, Ireneusz Czop e Tomasz Kot, e relata a Inundação do Milênio, que atingiu a Polônia e partes da República Tcheca e da Alemanha em 1997.

É a primeira vez que a trágica enchente é adaptada para as telas.

Em julho de 1997, cientistas e funcionários do governo polonês precisaram tomar decisões de vida ou morte quando uma enchente destruidora ameaça a cidade de Breslávia.

Autoridades locais, lideradas por Jakub Marczak (Tomasz Schuchardt), trazem Jaśmina Tremer (Agnieszka Żulewska), uma hidróloga com um passado conturbado, para ajudar a salvar a cidade a qualquer custo.

Ao mesmo tempo, Andrzej Rębacz (Ireneusz Czop) retorna à sua cidade natal, um vilarejo perto de Breslávia, liderando inesperadamente os moradores rebeldes contra o desastre. Correndo contra o tempo, as autoridades tomam uma decisão difícil que mudará para sempre a vida dos personagens principais e a história de toda a região e seus habitantes.

A Inundação do Milênio tem direção de Jan Holoubek e Bartłomiej Ignaciuk, com Anna Kępińska na produção e criação da série e roteiro de Kasper Bajon e Kinga Krzemińska.

Atualmente, a série está em segundo lugar dentre as mais assistidas na Netflix Brasil nos últimos dias, atrás apenas de Dahmer: Um Canibal Americano.

O que os críticos estão dizendo sobre A Inundação do Milênio

“Ao povoar a recriação de um desastre da vida real com personagens fictícios, A Inundação do Milênio consegue ter o melhor dos dois mundos”, elogiou Jonathon Wilson, do Ready Steady Cut.

“A Inundação do Milênio faz um bom trabalho em garantir que a história sobre a enchente de 1997 seja contada sem se atrapalhar tentando garantir que retrata pessoas reais com precisão.”, apontou Joel Keller, do Decider.

“Para um programa sobre um desastre angustiante, A Inundação do Milênio parece manso e relaxado. Você não vê muitas mortes ou problemas causados ​​pela chegada de sapos e outros animais. Até o sofrimento das pessoas é reduzido a uma imagem de rostos chorando ao fundo”, escreveu Vikas Yadav, do Midgard Times.

“Os criadores habilmente construíram a tensão e gradualmente nos apresentam cada um dos personagens, eles também voltam no tempo para mostrar que a catástrofe não aconteceu de repente, foi devido a muitos erros não corrigidos”, elogiou Ameen Fatima, do Leisure Byte.

A Inundação do Milênio tem estreia marcada para 5 de outubro de 2022, só na Netflix.

