A série de espionagem que todo mundo está vendo na Netflix

Segurança em Jogo foi um dos grandes sucessos da Netflix. O seriado chegou na plataforma a partir de um acordo com a BBC. Curiosamente, apesar de ter sido lançada há anos, ela está em alta no streaming.

Até o momento, apenas uma temporada foi lançada – ainda em 2018. Mesmo com grande sucesso, muito foi dito sobre um segundo ano que nunca chegou a acontecer.

A trama de Segurança em Jogo, que tem o título original de The Bodyguard, gira em torno de David Budd (Richard Madden), veterano de guerra que agora trabalha como Especialista em Proteção para a Filial de Proteção Especial da Polícia Metropolitana de Londres.

Quando ele é designado para proteger a ambiciosa e poderosa Secretária do Estado, Julia Montague (Keeley Hawes), cuja política representa tudo o que ele despreza, Budd se vê dividido entre seu dever e suas crenças.

5 anos depois, série volta a fazer sucesso

Segurança em Jogo é estrelada por Richard Madden, o Rob Stark de de Game of Thrones, que também estrelou Eternos, da Marvel.

No momento da publicação desta matéria, a série de espionagem alcançou o nono lugar dentre as 10 séries mais assistidas da plataforma de streaming no Brasil (nas últimas 24h).

Isso é algo bastante raro de acontecer para filmes ou séries que já estavam na Netflix há anos. Em geral só programação infantil costuma entrar de forma recorrente no Top 10.

Tendo em vista a boa recepção da série na época da estreia, é possível que mais fãs sejam atraídos por ela daqui para a frente. Isso também pode motivar uma eventual renovação.

No Brasil, Segurança em Jogo já está disponível na Netflix.

