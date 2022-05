A série de mistério que tem tudo para arrepiar fãs na Netflix

Ancorada por um mistério chocante e reviravoltas para dar e vender, a série União de Sangue acaba de chegar ao catálogo brasileiro da Netflix. O thriller nigeriano tem tudo para conquistar os assinantes da plataforma com uma história surpreendente, assustadora e cheia de mistério.

União de Sangue – Blood Sisters (Irmãs de Sangue) em seu título original – é a primeira série original da Nigéria a estrear na Netflix. A trama de suspense é uma produção de Biyi Bandele e Kenneth Gyang.

Desde sua estreia na Netflix, ocorrida em 5 de maio de 2022, União de Sangue vem acumulando elogios da crítica especializada, principalmente por sua história surpreendente, performances do elenco e caracterização da sociedade nigeriana.

União de Sangue deve seguir o legado de outros thrillers internacionais – como a série espanhola A Desordem que Ficou e a produção polonesa Silêncio na Floresta – e conquistar inúmeros fãs na Netflix. Veja abaixo tudo sobre sua trama e elenco.

Tudo sobre a trama de União de Sangue na Netflix

“As melhores amigas Sarah e Kemi guardam um segredo perigoso e são obrigadas a fugir depois que um homem rico desaparece da própria festa de noivado”, afirma a sinopse oficial de União de Sangue na plataforma.

A trama de União de Sangue começa quando Kola – o noivo de Sarah – some antes do casamento. A série não demora a revelar que o personagem está morto, e que a morte ocorreu sob “circunstâncias misteriosas”.

Por sofrer com a violência física e emocional de Kola, Sarah passa a ser vista como a principal suspeita.

Kemi, cansada de presenciar os abusos de Kola, já havia tentado convencer a amiga a desistir do noivado.

“Você quer ser um saco de pancada pelo resto da vida?”, pergunta Kemi à melhor amiga.

Os pais de Sarah, por sua vez, fazem de tudo para a jovem prosseguir com a união e se juntar à rica família de Kola.

No centro da trama está o mistério da morte de Kola. Afinal de contas, quem matou o noivo de Sarah?

União de Sangue se destaca por misturar clássicos elementos de suspense e mistério a uma abordagem sensível de temas sociais – como violência doméstica, elitismo, vícios e a influência da família em relacionamentos amorosos.

Conheça o elenco de União de Sangue na Netflix

O elenco de União de Sangue é liderado pelas atrizes Ini Dima Okojie e Nancy Isime como as protagonistas Sarah e Kemi (respectivamente).

Deyemi Okanlawon vive Kola Ademola, o violento noivo de Sarah, que morre antes do casamento.

A Família Ademola – formada por Femi, Timiyen, e Uduak – é interpretada por Gabriel Afolayan, Genoveva Umeh e Kate Henshaw-Nuttall.

O elenco principal de União de Sangue é completado por Kehinde Bankole como Olayinka.

A série representa um fruto interessante do investimento da Netflix em produções africanas, após o sucesso do suspense sul-africano Sangue & Água e do reality show Young, Famous & African.

União de Sangue já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix; veja abaixo o trailer do suspense nigeriano.