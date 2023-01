A série policial que todo mundo está vendo na Netflix

A série policial que está conquistando muitos fãs na Netflix vem dando o que falar, e já está em sua terceira temporada. Vamos ver que série é essa e do que se trata.

“Após anos de sangue, suor e lágrimas, uma mulher humilde se vê na perigosa posição de se tornar uma lenda no tráfico de drogas”, afirma a sinopse oficial.

O elenco da série conta com Kate del Castillo, Raoul Bova, Humberto Zurita, Cristina Urgel, Alberto Jiménez, entre outros.

Vamos ver agora sobre qual série estamos falando.

A 3ª temporada de A Rainha do Tráfico é um grande sucesso

A série que todo mundo está vendo é A Rainha do Tráfico, que está com sua terceira temporada sendo exibida na Netflix.

Da emissora Telemundo, e que ainda está em exibição, o seriado conta com 45 episódios na plataforma, e mais há mais 15 para serem adicionados. Na emissora, o episódio 60 será exibido no dia 20 de janeiro.

A produção predominantemente mexicana é mais uma adição no catálogo do streaming com língua espanhola, e faz sucesso como outras produções estrangeiras.

No momento, a série está no Top 10 da Netflix, na oitava posição, superando A Lição e a terceira temporada de Emily em Paris.

A série foi criada por Roberto Stopello, Lina Uribe, Darío Villegas e exibida totalmente em 2011. Posteriormente, a USA Network produziu A Rainha do Sul, spin-off estrelado por Alice Braga, exibida entre 2016 e 2021.

A Rainha do Tráfico está disponível na Netflix.

