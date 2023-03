A Sogra que te Pariu: 2ª temporada ganha data de estreia na Netflix

A Netflix divulgou a data de estreia de A Sogra que te Pariu, série de comédia lançada em 2022 na plataforma de streaming.

Conforme tuite da Netflix, a nova leva de episódios da série chega em 12 de abril de 2023. Assim sendo, fãs terão de esperar menos de um mês pela nova leva de episódios.

A notícia veio acompanhada de um pôster de A Sogra que te Pariu, mostrando Rodrigo Sant’anna como a Dona Isadir.

Veja o tuite da Netflix, abaixo.

SAUDADES DA MINHA SOGRA FAVORITA!



Dona Isadir já tem data pra voltar. A 2ª temporada de A Sogra Que Te Pariu estreia dia 12 de abril. ❤️ pic.twitter.com/brITS5ckIQ — netflixbrasil (@NetflixBrasil) March 16, 2023

Mais sobre A Sogra que te Pariu

A obra conta com Rodrigo Sant’Anna como Dona Isadir, uma mãe que mora com o filho em meio à pandemia e parece atazanar a vida de todo mundo.

“Isadir é a sogra do pesadelo. Morando com a família rica de seu filho desde a pandemia, ela está confiante de que Carlos precisa de uma esposa melhor do que a sofisticada Alice e fará de tudo para evitar se mudar de volta para seu pequeno apartamento em um bairro de baixa renda na Zona Norte do Rio de Janeiro”, diz a sinopse oficial da série da Netflix.

O próprio Rodrigo Sant’anna criou o seriado. Ele também já trabalhou como roteirista em Um Suburbano Sortudo, Os Suburbanos e Tô de Graça.

O elenco da sitcom brasileira conta com Thaíssa Carvalho, Alex Teix, Rafael Zulu, Solange Teixeira, Lidi Lisboa e Daniela Fontan.

A segunda temporada de A Sogra que te Pariu estreia em 12 de abril de 2023 na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.