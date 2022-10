A sombria série de terror que todo mundo está assistindo na Netflix

Uma nova série de terror chegou à Netflix e tem atraído muitos assinantes da plataforma de streaming. O Clube da Meia-Noite é a nova criação de Mike Flanagan e está dentre os seriados mais assistidos no serviço nos últimos dias.

Baseada em um livro de Christopher Pike, lançado em 1994, O Clube da Meia-Noite é do mesmo criador de A Maldição da Residência Hill, Mansão Bly e Missa da Meia-Noite. Portanto, quem já assistiu essas obras sabe um pouco do que esperar.

Atualmente, a obra está em quarto lugar dentre as 10 séries mais assistidas da Netflix, atrás apenas de Dahmer: Um Canibal Americano, A Inundação do Milênio e A Imperatriz.

Por sua temática, a série já é comparada a alguns dos maiores sucessos da Netflix, como Stranger Things e Primeira Morte.

O que os críticos estão dizendo sobre O Clube da Meia-Noite

O Clube da Meia-Noite também está sendo muito elogiada pelos críticos. Atualmente, a série está com 87% de aprovação no Rotten Tomatoes, com 39 análises computadas.

“A mistura de histórias pessoais entre os adolescentes tem o poder de ressoar com qualquer um, mas suspeita-se que este show encontrará seu público mais atento entre os alunos do ensino médio com constituição rígida e nervos fortes”, apontou Daniel D’Addario, da Variety.

“Diferente em alguns aspectos e ao estilo de Flanagan em outros, O Clube da Meia-Noite é outra iteração que afeta a série de histórias do prolífico cineasta, que nos fazem pensar de maneira diferente sobre mortalidade e moralidade”, escreveu Al Horner, da Empire.

Mas nem todos gostaram do seriado, como vemos na crítica de Judy Berman, da revista Time: “A primeira falha de Mike Flanagan”.

O Clube da Meia-Noite aspira a mudar a conversa sobre a morte, talvez para toda uma geração de espectadores, mas essas ideias inebriantes (e necessárias) não são bem incorporadas pelo que rapidamente se transforma em um conto brega, disperso e frustrante”, criticou Ben Travers, do IndieWire.

O Clube da Meia-Noite já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.