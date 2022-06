A surpreendente história real por trás da série Asas da Ambição

Criado por Meriç Acemi, o thriller turco Asas da Ambição está fazendo o maior sucesso na Netflix. A série conquistou o público brasileiro com uma trama na qual a ambição e a justiça se confrontam. Quem já maratonou os 8 episódios da 1ª temporada quer saber: a surpreendente história de Asas da Ambição é baseada em eventos da vida real?

“Ao se aproximar de uma famosa âncora de telejornais, uma jovem fã confronta o lado mais sombrio da ambição, da inveja e do desejo de ser notada”, afirma a sinopse oficial da série turca na Netflix.

Continua depois da publicidade

O hit Asas da Ambição – também encontrado na Netflix com o título em inglês As the Crow Flies – traz Birce Akalay, Miray Daner e İbrahim Çelikkol no elenco.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a chocante inspiração real da trama de Asas da Ambição na Netflix; confira.

Asas de Ambição é inspirada em história real na Netflix

Asas de Ambição, na Netflix, é parcialmente baseada em uma história real. Para criar a trama da série, o showrunner Meriç Acemi se inspirou na história de vários jornalistas do Oriente Médio, e na maneira como a profissão é tratada na região.

Uma das bases da trama da produção turca da Netflix é a história de Banu Guven, uma jornalista turca que ficou muito famosa no início dos anos 2000.

Em 2011, Banu foi abruptamente demitida da emissora NTV. De acordo com os representantes da repórter, a demissão foi um resultado da posição pró-curda adotada pela jornalista em meio a uma conturbada eleição.

Além disso, em janeiro de 2022, o jornalista Sedef Kabas foi detido por supostamente insultar o presidente turco Recep Tayyip Erdoğan.

Em 2017, Nevşin Mengü, uma âncora do CNN Turquia, famosa por suas críticas ao governo do país, também foi demitida de sua posição.

Mais recentemente, a repórter Shireen Abu Aqleh, da emissora Al Jazeera, foi morta pelo Exército Israelense enquanto trabalhava na Palestina.

A morte de Shireen voltou os holofotes internacionais para a luta dos jornalistas no Oriente Médio. Muitas vezes, os profissionais da imprensa sofrem com a intolerância dos governos e com o clima de silêncio entre a população.

“Embora a série evite uma politização exacerbada de seu enredo, faz um ótimo trabalho ao abordar as dificuldades do jornalismo em uma época em que a realidade é ditada pelos poderosos”, comenta a análise de um site de cinema.

Ou seja: embora seus personagens não sejam baseados em figuras reais, a trama de Asas da Ambição faz assustadores paralelos com eventos que continuam a acontecer todos os dias.

Produzida na Turquia, Asas da Ambição está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.