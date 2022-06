A surpreendente história real por trás de Peaky Blinders

Sucesso na Netflix, a temporada final de Peaky Blinders superou os novos episódios de Stranger Things e garantiu a medalha de ouro no Top 10 do streaming. Muitos fãs não sabem, mas a épica trama da série é (levemente) baseada em uma surpreendente história real.

“Uma notória gangue da Inglaterra de 1919 é liderada pelo cruel Tommy Shelby, um criminoso disposto a subir na vida a qualquer preço”, afirma a sinopse oficial de Peaky Blinders na Netflix.

Criada por Steven Knight, Peaky Blinders é ambientada na cidade britânica de Birmingham. O elenco da série é liderado por Cillian Murphy (Batman Begins), e conta também com Helen McCrory (Harry Potter), Tom Hardy (Venom) e Anya Taylor-Joy (O Gambito da Rainha).

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre as inspirações reais de Peaky Blinders e Tommy Shelby.

Conheça a história real de Peaky Blinders

Como citamos acima, Peaky Blinders acompanha a história de uma gangue britânica criada logo após a Primeira Guerra Mundial.

Tommy Shelby é um personagem fictício, mas a gangue dos Peaky Blinders, definitivamente, existiu na vida real.

A organização criminosa, formada principalmente por jovens urbanos, atuava na cidade de Birmingham entre 1880 e 1910.

Ou seja: na vida real, o período de atividade da gangue dos Peaky Blinders foi um pouco diferente do que o mostrado na série da BBC.

Em meio às terríveis condições econômicas do proletariado britânico no final do século XIX, nasceram os Peaky Blinders.

A gangue costumava praticar roubos, violência, chantagens e confusões públicas. Além disso, os Peaky Blinders eram responsáveis por casas de jogos, bordéis e outros estabelecimentos de “má fama”.

Lançada originalmente em 2013, Peaky Blinders acerta em cheio o visual da gangue. Os criminosos realmente se trajavam em jaquetas ajustadas, sobretudos, botas de couro e chapéus.

Os Blinders conseguiram dominar a região de Birmingham após grandes confrontos com gangues rivais, como os “Sloggers”.

Porém, o controle dos Blinders sobre a cidade terminou em meados de 1910. No ano em questão, uma gangue maior, – chamada de Birmingham Boys – liderada pelo notório criminoso Billy Kimber, incorporou os integrantes do grupo original.

Com o tempo, o termo “Peaky Blinders” passou a ser utilizado para descrever qualquer gangue de rua de Birmingham.

Um dos integrantes mais influentes dos Peaky Blinders era o infame Kevin Mooney. Tudo indica que o personagem histórico foi uma das inspirações para a caracterização de Tommy Shelby.

Outros membros famosos dos Peaky Blinders incluem David Taylor, Earnest Hayness, Harry Fowles e Stephen McNickel.

Além disso, diversos personagens de Peaky Blinders existiram na vida real. Entre eles, destacam-se o líder fascista Oswald Mosley (Sam Claflin), a sindicalista Jessie Eden (Charlie Murphy) e o criminoso chinês Brilliant Chang (Andrew Koji).

Todas as temporadas de Peaky Blinders estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.