A trágica história real por trás de A Inundação do Milênio

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, A Inundação do Milênio não demorou a conquistar os assinantes da plataforma. Superando alguns dos maiores sucessos do streaming, a produção polonesa garantiu o 2º lugar no Top 10 da plataforma. Quem já conferiu os 6 episódios quer saber: a trama é baseada em eventos reais?

“Em 1997, cientistas e funcionários do governo local na Breslávia enfrentam decisões de vida ou morte depois que uma inundação devastadora ameaça a cidade”, afirma a sinopse oficial de A Inundação do Milênio na Netflix.

Criada por Jan Holoubek e Bartłomiej Ignaciuk, a série polonesa tem Agnieszka Żulewska, Tomasz Schuchardt e Ireneusz Czop nos papéis principais.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a história real por trás de A Inundação do Milênio; confira.

Conheça a história real de A Inundação do Milênio na Netflix

Na Netflix, séries polonesas como Confie em Mim e Monstros da Cracóvia fazem muito sucesso. Agora, A Inundação do Milênio repete essa tendência.

Como os espectadores já imaginavam, a trama de A Inundação do Milênio é baseada em uma trágica história real.

O ano de 1997 foi um dos mais conturbados da história da Polônia. As mudanças climáticas causaram um verdadeiro desastre ambiental no país – na forma de uma terrível inundação.

Na época, cerca de 40% da cidade de Breslávia ficou debaixo d’água. Em algumas áreas, havia 50 litros de água por metro quadrado.

É até difícil acreditar que a “inundação do milênio” aconteceu há pouco mais de 25 anos.

A razão do desastre foi um “golpe de azar”. Duas enormes massas de ar, localizadas em cima da cidade, provocaram um volume recorde de chuva.

A Inundação do Milênio ceifou as vidas de 114 pessoas. A Polônia também demorou um bom tempo para se recuperar dos reflexos econômicos do desastre.

Para “comemorar” ao aniversário de 25 anos do ocorrido, os diretores Jan Holoubek e Bartłomiej Ignaciuk decidiram criar a série polonesa na Netflix.

Embora o desastre climático tenha acontecido de verdade, os eventos da série são altamente dramatizados. A maioria dos personagens são fictícios, criados para representar pessoas que existiram na vida real.

A inundação não afetou somente a cidade de Breslávia, mas várias outras regiões da Polônia, Alemanha e República Tcheca. As perdas materiais foram avaliadas em cerca de 4,5 bilhões de dólares.

O clima e o enredo de A Inundação do Milênio foi comparado ao de Granizo, outro grande sucesso da Netflix.

A série polonesa A Inundação do Milênio está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.