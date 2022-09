A verdade chocante sobre vilão de Cobra Kai

Após “destronar” Kreese, Terry Silver se estabelece como o grande vilão de Cobra Kai. O personagem desempenhará um papel crucial na 5ª temporada da série, que estreia em breve na Netflix. O que muitos fãs não sabem é que a caracterização do personagem – e sua história de origem – escondem uma chocante verdade.

“Terry está querendo mudar as coisas no Cobra Kai, então Daniel, Johnny e um velho aliado unem forças para uma batalha que vai muito além do tatame”, afirma a sinopse oficial da 5ª temporada de Cobra Kai na Netflix.

Na trama da série, William Zabka e Ralph Macchio retornam como Johnny Lawrence e Daniel LaRusso. O elenco da Netflix também conta com Tanner Buchanan (Ele é Demais), Xolo Maridueña (Besouro Azul), Peyton List (Jessie) e Mary Mouser (Scandal).

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre os segredos de Terry Silver e a verdade por trás do vilão de Cobra Kai; confira.

Terry Silver quase não existiu em Karatê Kid – e Cobra Kai

Hoje em dia, Terry Silver é visto como um dos vilões mais icônicos da franquia Karatê Kid, e consequentemente, de Cobra Kai.

Muitos fãs não sabem, mas originalmente, o personagem quase não existiu! Na verdade, ele foi uma adição de última hora ao roteiro de Karatê Kid 3: O Desafio Final, lançado em 1989.

Um dos aspectos mais sólidos de Karatê Kid 3 é a presença de Terry Silver. Em quase todos os outros quesitos, o longa falhou em conquistar público e crítica.

Originalmente, John Kreese – o personagem de Martin Kove – seria o principal antagonista de Karatê Kid 3.

Porém, o ator não pôde participar de grande parte das gravações do longa, devido a conflitos de agenda com as filmagens da série de ficção científica Hard Time on Planet Earth.

Terry Silver, interpretado por Thomas Ian Griffith, foi incluído no filme para compensar a ausência de Kreese – que aparece em poucas cenas do filme.

O personagem é introduzido como um velho companheiro de guerra de Kreese. Ele também é conhecido pelo característico estilo dos vilões dos anos 80, que sempre pareciam estar travados de cocaína.

Embora tenha conquistado os fãs de Karatê Kid, Terry Silver foi visto como “exagerado” e “cartunesco” por boa parte da crítica especializada.

Na trama de Cobra Kai, Terry Silver é introduzido na 4ª temporada. O personagem não demora a se estabelecer como um dos principais vilões da série, superando Kreese e outras figuras antagônicas.

De acordo com o pôster da 5ª temporada de Cobra Kai, Terry Silver será o “chefão” dos novos episódios. Ou seja: o vilão final que todos os personagens deverão enfrentar.

A 5ª temporada de Cobra Kai estreia na Netflix em 9 de setembro de 2022.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.