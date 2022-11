Ação e fantasia: Tudo sobre a 2ª temporada de Warrior Nun na Netflix

Se você curte séries de ação, fantasia, suspense e aventura, não deixe de conferir a 2ª temporada de Warrior Nun. Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, a série figura no Top 10 do streaming, superando alguns dos maiores sucessos da plataforma – o que não é uma surpresa, já que a 1ª temporada também conquistou a audiência nacional.

“Uma jovem acorda no necrotério com superpoderes e descobre que faz parte de uma seita secreta de freiras caçadoras de demônios”, afirma a sinopse oficial de Warrior Nun.

Continua depois da publicidade

A série é baseada na HQ homônima, criada por Ben Dunn. Na Netflix, Warrior Nun é um projeto de Simon Barry, de produções como Van Helsing e Ghost Wars.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a 2ª temporada de Warrior Nun na Netflix: trama, elenco e estreia – confira.

De que fala a 2ª temporada de Warrior Nun na Netflix?

A 2ª temporada de Warrior Nun é ambientada logo após a conclusão da 1ª, com a libertação de Adriel e um novo desafio para as Irmãs da Ordem Cruciforme.

“Ava e as irmãs da Ordem fazem novas alianças e resolvem derrubar um falso profeta determinado a dominar o mundo”, afirma a sinopse oficial da 2ª temporada de Warrior Nun.

À medida que Adriel tenta expandir os tentáculos de sua seita, Beatrice treina Ava como uma arma secreta na batalha contra o anjo maligno.

Enquanto isso, um estranho misterioso chamado Miguel se encontra com Ava e oferece à protagonista uma nova maneira de derrotar Adriel.

Nesse cenário complexo, Ava desenvolve novos poderes e se junta às Irmãs da Ordem em uma batalha pelo destino da humanidade.

Quem retorna no elenco de Warrior Nun 2?

A maior parte do elenco principal de Warrior Nun retorna nos novos episódios – incluindo a atriz luso-brasileira Alba Baptista, intérprete da protagonista Ava Silva.

Toya Turner (Irmã Mary), Tristán Ulloa (Padre Vincent), Thekla Reuten (Jillian Salvius), Lorena Andrea (A Pequena Sereia), Kristina Tonteri-Young (Outside the Wire) e Olivia Delcán (Vis a Vis) também voltam na 2ª temporada.

O elenco principal de Warrior Nun é completado por William Miller (The 100) como o vilão Adriel.

Além disso, a 2ª temporada de Warrior Nun conta com o reforço de Meena Rayann (Game of Thrones), Jack Mullarkey (Vikings: Valhalla) e Richard Clothier (Animais Fantásticos).

Estreia e trailer de Warrior Nun 2 na Netflix

A 2ª temporada de Warrior Nun já está disponível na Netflix! Os novos episódios chegaram ao catálogo internacional da plataforma em 10 de novembro de 2022.

Warrior Nun tem 8 episódios em sua 2ª temporada. Assim como no primeiro ano, os títulos dos capítulos são versículos bíblicos.

Você já pode conferir a 2ª temporada de Warrior Nun na Netflix. Veja abaixo o trailer legendado dos novos episódios.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.