Acusado de assédio, ator de Round 6 admite mau comportamento

Um dos astros de Round 6 , da Netflix, foi acusado de assédio por uma jovem e a primeira audiência no tribunal aconteceu na última sexta-feira (3). O acusado admitiu mau comportamento ao falar com a imprensa no local.

Oh Yeong-su, conhecido por interpretar o número 1 em Round 6, pareceu reconhecer alguma culpa ao falar com a imprensa no tribunal. Ele compareceu, na sexta-feira (3), para o primeiro dia de seu julgamento de má conduta sexual em Seul, na Coreia do Sul.

O ator de 78 anos disse a um grupo de repórteres: “Sinto muito. Acho que me comportei mal”, informa o THR.

O ator de Round 6 foi indiciado por promotores locais em novembro por supostamente tocar inapropriadamente uma jovem atriz enquanto os dois estavam em turnê para uma peça em 2017.

O relatório da polícia disse que Oh Yeong-su tentou abraçar a mulher não identificada à força e a beijou na bochecha enquanto eles saíam para passear juntos.

Ele admitiu ter segurado a mão da vítima, mas nega que tenha havido qualquer forma de assédio sexual.

As alegações foram originalmente apresentadas em 2021, mas a polícia abandonou o caso devido à falta de provas. Mais tarde, os promotores reabriram a investigação depois que a suposta vítima recorreu.

O advogado da acusadora se recusou a comentar para uma entrevista ao The Hollywood Reporter, mas disse anteriormente que a vítima tinha 22 anos na época do crime e que ela era um membro júnior da companhia de teatro, onde O estava estrelando uma peça.

“Oh admitiu sua irregularidade quando a vítima pediu desculpas, mas ele negou as acusações durante a investigação, não mostrando qualquer remorso por seu ato”, disse o advogado em um comunicado inicial à imprensa.

De acordo com relatos da imprensa local, o advogado da suposta vítima disse no tribunal na sexta-feira que a jovem decidiu tomar medidas criminais depois de lutar por anos com trauma enquanto assistia O aparecer com frequência na mídia depois que Round 6 se tornou uma sensação global.

O astro ganhou o Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante em TV em janeiro de 2022.

A mulher teria enviado à polícia e ao tribunal mensagens de texto que trocou com o ator de Round 6 e detalhes de seu histórico médico, incluindo tratamento psiquiátrico que recebeu após o suposto incidente.

Round 6 está disponível na Netflix.

