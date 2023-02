Ademara revela grande dificuldade em Sem Filtro, da Netflix

Protagonizada pela atriz e comediante Ademara, a série Sem Filtro está fazendo o maior sucesso na Netflix. Na produção, a humorista vive Marcely, uma aspirante a influencer digital. Em um papo com a Folha de São Paulo, Ademara revelou um de seus maiores desafios no projeto da Netflix.

“Marcely não aguenta mais o curso da faculdade e decide largar tudo para realizar seu novo sonho: ser uma influencer. Só que a vida online é mais difícil do que parece…”, diz a sinopse oficial de Sem Filtro na Netflix.

Liderado por Ademara, o elenco de Sem Filtro conta também com Mel Maia (Avenida Brasil), Flávia Reis (Não Vamos Pagar Nada) e Orã Figueiredo (Tapas & Beijos).

Mostramos abaixo uma grande dificuldade vivida por Ademara nas gravações de Sem Filtro; confira! (via F5)

Para Ademara, se distanciar de Marcely foi difícil em Sem Filtro

Em um papo recente com a imprensa, a atriz e comediante Ademara Barros falou sobre as semelhanças (e diferenças) entre ela e Marcely, sua personagem em Sem Filtro.

A série, vale lembrar, estreou na Netflix no dia 15 de fevereiro de 2023, não demorando nem 24 horas para figurar no Top 10 da plataforma.

Até o fechamento dessa matéria, Sem Filtro é a 5ª série mais assistida da Netflix, superando sucessos como Alquimia das Almas e Isso Não é um Culto.

Assim como Marcely, sua personagem em Sem Filtro, Ademara ficou famosa trabalhando na internet.

Com vídeos que subvertem os estereótipos do Nordeste e brincam com clichês do Sudeste e Sul, Ademara passou a fazer muito sucesso nas redes sociais. Uma das personagens mais conhecidas da comediante é Laura Tampurini, a “repórter sudestina”.

Sendo assim, quais são as principais semelhanças entre Ademara e Marcely? A atriz deu sua opinião na entrevista.

“Tanto eu quanto a personagem ponderamos mais a oportunidade do que o risco. Nós duas somos espontâneas e resilientes em fazer uma coisa, mesmo que não faça sentido na hora, mas eu lido melhor com a minha espontaneidade. Sempre ressalto que somos muito diferentes”, comentou a atriz.

Devido a essas semelhanças, Ademara ficou com medo do público confundir a história de Marcely com sua própria trajetória na internet. Segundo a atriz, se distanciar da personagem foi uma grande dificuldade nas gravações de Sem Filtro.

“Essa foi uma batalha de distanciamento. Se fosse colocar muito de mim, a personagem ia para um lado cansativo. O desafio foi sustentar uma personagem complexa por tanto tempo e construí-la de uma forma verossímil, mesmo não concordando com algumas decisões que ela toma”, explicou a atriz.

Com Ademara no papel principal, Sem Filtro já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.