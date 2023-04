Agatha: Coven of Chaos, derivada de WandaVision, terá vários números musicais

Agatha: Coven of Chaos, série derivada de WandaVision, incluirá vários números musicais.

A atriz Patti LuPone confirmou a informação durante entrevista ao The Hollywood Reporter (via CBR). Segundo ela, as bruxas da série vão interpretar canções originais assinadas por Robert Lopez e Kristen Anderson-Lopez, que escreveram a canção vencedora do Emmy “Agatha All Along”, de WandaVision. LuPone acrescentou que a Agatha, de Kathryn Hahn, será a protagonista dos números.

Continua depois da publicidade

Quando questionada sobre como será cantar como backing vocal na atração, ela respondeu:

“Olha, eu não harmonizo. Sempre fui soprano. Sempre estive na linha de frente. Mas tem sido muito divertido. Também não há CGI. O que estou vejo nessa série são efeitos práticos”.

Anteriormente, Patti Lupone revelou que interpretará a bruxa Lilia Calderu. Nos quadrinhos, Lilia é uma bruxa aliada do Doutor Estranho e encarregada de manter o Livro de Cagliostro. Ela também é parente de Karl Mordo, interpretado por Chiwetel Ejiofor nos filmes do Doutor Estranho.

Agatha Harkness em WandaVision

Sobre Agatha: Coven of Chaos

Na série do Disney+, a atriz Kathryn Hahn retornará como Agatha Harkness, personagem que interpretou em WandaVision.

Em WandaVision, Hahn começou dando vida a Agnes, a vizinha intrometida da Feiticeira Escarlate e do Visão. Eventualmente é revelado que ela, na realidade, é Agatha, uma poderosa feiticeira.

O seriado ainda revela que ela sobreviveu à caça às bruxas de Salem. Ela é a responsável pelo “despertar” de Wanda como a Feiticeira Escarlate.

Não foram divulgados detalhes nem data de estreia de Agatha: Coven of Chaos no Disney+.

Já WandaVision tem todos os episódios disponíveis na plataforma de streaming.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.