Agente Elvis: Matthew McConaughey é Elvis Presley em série animada da Netflix

Matthew McConaughey dará sua voz a Elvis Presley na nova série animada adulta da Netflix, intitulada Agente Elvis, anunciou o serviço de streaming nesta segunda (6).

De acordo com a sinopse, “De dia, Elvis Presley mantém sua carreira musical, e à noite, ele vive um superespião com o ajudante Scatters, seu chimpanzé de estimação, para um programa secreto do governo que combate as forças que ameaçam o país que ele tanto ama.

Continua depois da publicidade

Criada por Priscilla Presley, ex-esposa de Elvis, e John Eddie, Agente Elvis tem Mike Arnold, de Archer, como showrunner e roteirista principal. Além disso, ele servirá como produtor executivo ao lado de Eddie e McConaughey.

Antes chamada de Agent King, a série foi anunciado pela primeira vez em 2019.

No cinema, Austin Butler viveu Elvis Presley no filme Elvis, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator deste ano.

Confira o trailer da série Agente Elvis, que será lançada em março de 2023 na Netflix:

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.