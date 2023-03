Agente Elvis: Série animada da Netflix ganha trailer e data de estreia

Agente Elvis, série animada adulta da Netflix sobre Elvis Presley, teve seu trailer oficial divulgado nesta quarta-feira (1). Além disso, foi revelada a data de lançamento da animação: dia 17 de março.

Matthew McConaughey dará sua voz a Elvis, que será mostrado como um agente secreto na série. De acordo com a sinopse, “De dia, Elvis Presley mantém sua carreira musical, e à noite, ele vive um superespião com o ajudante Scatters, seu chimpanzé de estimação, para um programa secreto do governo que combate as forças que ameaçam o país que ele tanto ama.

Priscilla Presley, ex-esposa de Elvis, fará participação na série como ela mesmo. Kaitlin Olson, Johnny Knoxville, Niecy Nash, Tom Kenny e Don Cheadle formam o elenco principal, que também conta com participações de Ed Helms, Jason Mantzoukas, Christina Hendricks, Kieran Culkin, Chris Elliot, Asif Ali, Fred Armisen, Ego Nwodim, Simon Pegg, Craig Robinson, Gary Cole, George Clinton, Tara Strong eTony Cavalero.

Criada por Priscilla Presley e John Eddie, Agente Elvis tem Mike Arnold, de Archer, como showrunner e roteirista principal. Além disso, ele servirá como produtor executivo ao lado de Eddie e McConaughey.

Confira o trailer da série Agente Elvis:

