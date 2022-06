Ahsoka: Atriz revela detalhes da nova série de Star Wars

O site Screen Rant conversou com Rosario Dawson na Star Wars Celebration e, na entrevista, tentaram tirar da estrela conexões entre Ahsoka, próxima série de Star Wars, com a animação Rebels.

No entanto, Rosario Dawson percebeu que poderia entregar demais respondendo a isso, e acabou optando por uma resposta mais ampla sobre os bastidores do projeto, abrangendo o que ela chama de “experiência de Star Wars” ao trabalhar na série.

“Sinto que essa é uma questão que está entrando em território perigoso [risos]. Mas o que vou dizer, eu realmente amo que Carl e todos no projeto hoje realmente representaram muito mais da gama do que é preciso para fazer isso ganhar vida. E assim como em Rebels, onde há uma equipe, temos uma equipe notável. A família que foi criada para fazer essas temporadas de Mandalorian e Boba Fett, e meio que seguir em frente com tudo isso, é diferente de tudo em que já trabalhei antes.”, começa a atriz.

“Porque todos eles estão trabalhando juntos. Eles conhecem os nomes, as famílias, as histórias uns dos outros. Eles passam o tempo; estamos vendo as crianças serem criadas nele. Há essa camaradagem que está dentro e fora das câmeras, dentro e fora do palco, que eu acho que foi tão poderosamente acolhedora e ela convida você para a experiência de Star Wars e o que isso significa o tempo todo. É apenas uma experiência sem fim, e eu só quero que o mundo inteiro seja capaz de experimentar isso.”

A série em live-action focada na personagem de Ahsoka Tano faz parte do MandoVerse, as novas séries de Star Wars que giram em torno do sucesso de The Mandalorian, que já tem duas temporadas lançadas no Disney+.

Ahsoka está programada para estrear em algum momento de 2023.

