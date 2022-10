Alan Moore tem palavras pesadas sobre Watchmen da HBO

Alan Moore, autor de Watchmen e V de Vingança, é famoso por suas opiniões negativas sobre adaptações de seus personagens e produções baseadas em quadrinhos no geral. A aclamada série Watchmen da HBO não foi exceção.

A série Watchmen estreou na HBO em 2019, logo de cara foi extremamente elogiada pela crítica, possuindo hoje 96% de aprovação no Rotten Tomatoes. A série também venceu inúmeros prêmios, dentre eles o Emmy de Melhor Série Limitada.

Continua depois da publicidade

Mas, mesmo com todo o sucesso e deixando várias questões sem resposta na temporada 1, Watchmen ainda não foi renovada pela HBO.

A série serviu de continuação para os quadrinhos originais de 1986 da DC Comics, se passando 34 anos após os acontecimentos da história escrita por Alan Moore.

Watchmen da HBO mostra o mundo após a publicação do diário de Rorscach, que detalhou os eventos do ataque de Ozymandias a Nova York. Um bando de fanáticos, chamados de Sétima Cavalaria, são movidos pela mensagem do antigo vigilante e incitam violência nos Estados Unidos, atacando várias casas de policiais.

Por conta do atentado, a polícia recebe a ordem de esconder suas identidades, se tornando oficiais fantasiados. Uma policial chamada Angela Abar (Regina King), investiga a Sétima Cavalaria enquanto eles tentam roubar os poderes do Dr. Manhattan.

Ao invés repetir o que Zack Snyder fez em 2009, e simplesmente apenas adaptar os quadrinhos, Damon Lindelof, criador de Lost, decidiu fazer uma homenagem material fonte. O roteirista relacionou a mitologia criada por Moore aos dias atuais de uma forma que realmente se destacou.

Muitos esperariam que, por honrar o material original e conseguir fazer muito sucesso, Alan Moore teria só elogios para a continuação da HBO, mas esta afirmação não poderia estar mais errada.

Alan Moore detestou Watchmen da HBO

Em uma de suas raras entrevistas, o lendário autor de quadrinhos, Alan Moore, falou com a GQ para promover seu novo livro “Iluminações”, que será lançado no dia 30 de novembro no Brasil.

Moore falou muito sobre seu trabalho nos quadrinhos como Watchmen, V de Vingança e Liga Extraordinária. Todos estes tiveram suas próprias adaptações, e quando elas se tornaram o tema da entrevista, Moore deu suas opiniões sobre a série da HBO.

Moore já revelou que não gosta de nenhuma das adaptações de seu trabalho, mas a série de Watchmen da HBO, o autor simplesmente detesta.

Ele alega que a série destruiu seu trabalho original, e o autor chegou a mandar uma carta Damon Lindelof, dizendo o quanto a produção desonrou seu projeto, e deixando claro que a Warner Bros. nunca mais deve contactá-lo novamente.

“Quando eu vi que a série de Watchmen aparentemente ganhou as premiações da indústria da televisão, eu pensei, ‘Oh, deus, talvez uma grande parte do público, é isso que eles pensaram que era Watchmen?’ Eles pensam que é uma franquia de super-heróis, obscura, chata e distópica, que tem alguma coisa relacionada com supremacia branca? Eles não entenderam Watchmen?”

Se você quiser entender, ou não, porque a obra deixou Moore horrorizado, Watchmen está disponível na HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Soldeira