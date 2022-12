Além de Wandinha, Christina Ricci está em outra série aclamada

Em Wandinha, a nova série de Tim Burton na Netflix, Christina Ricci interpreta a Ms. Thornhill. Também conhecida por viver Wandinha Addams dos anos 1990, a atriz está em outra série aclamada: Yellowjackets. Vamos ver sobre o que é essa série e por que ela é tão boa.

“Em 1996, uma equipe de jogadores de futebol do ensino médio de Nova Jersey viaja para Seattle para um torneio. Ao sobrevoar o Canadá, seu avião cai no deserto e os membros restantes da equipe sobrevivem por dezenove meses. A série narra suas tentativas de sobreviver enquanto também acompanha suas vidas atuais em 2021”, diz a sinopse da série.

Yellowjackets começou a ser exibida no fim de 2021 e a primeira temporada foi concluída no começo de 2022. Um segundo ano já foi confirmado para 2023 e não é por menos: a série foi aclamadíssima pela crítica especializada.

De fato, o seriado conquistou o raro feito de ser aprovado por 100% dos críticos no Rotten Tomatoes, com 73 análises computadas no site agregador.

Na série, Christina Ricci vive Misty Quigley. No colégio, Misty era a gerente de equipamentos do time de futebol Yellowjackets. Ela é frequentemente intimidada e evitada por seus colegas, que a veem como assustadora e estranha.

Após o acidente, Misty demonstra conhecimento útil para a sobrevivência e se apaixona pelo treinador Ben. Como adulta, ela é uma enfermeira de uma instituição de saúde e uma manipuladora implacável de outras pessoas.

O restante do elenco é formado por Melanie Lynskey (Castle Rock), Juliette Lewis (Camping), Tawny Cypress (Unforgettable), Ella Purnell (Sweetbitter), Sammi Hanratty (SHAMELESS), Sophie Thatcher (Prospect), Sophie Nélisse (The Book Thief), Steven Krueger (The Originals) e Jasmin Savoy Brown (The Leftovers).

Vamos ver o que os críticos disseram sobre a série com Christina Ricci.

Christina Ricci em Yellowjackets

O que os críticos dizem sobre Yellowjackets

“Uma mistura estranha de horror implacável, mistério carregado de conspiração e comédia sarcástica. É tão hábil em fazer você gritar de medo, quanto gritar de tanto rir, então permite que você questione o que realmente divide os dois”, elogiou Craig Mathieson, do The Age (Austrália).

“Horripilante, envolvente e sombriamente cômico, este mistério/horror bem planejado está recheado de todas as maneiras certas (e erradas)”, apontou James Dyer, da Empire.

“A temporada chega ao clímax com uma sequência de bravura de desejo e ultraviolência”, escreveu Doreen St. Felix, do New Yorker.

“Yellowjackets é muitas coisas, incluindo meu novo drama de mistério favorito do ano”, elogiou Lorraine Ali, do Los Angeles Times.

Wandinha está disponível na Netflix. Já Yellowjackets pode ser assistida por meio do Paramount+.

