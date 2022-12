Alice in Borderland: Conheça o mangá que inspirou a série da Netflix

Um dos lançamentos mais aguardados da Netflix em 2022, a 2ª temporada de Alice in Borderland acaba de estrear na plataforma. Como uma das produções japonesas mais populares do streaming, a série tem tudo para repetir o sucesso do primeiro ano. Muitos fãs não sabem, mas a trama é baseada em um aclamado mangá.

“Um gamer e dois amigos são transportados para uma versão paralela de Tóquio, onde precisam participar de diversos jogos mortais caso queiram sobreviver”, afirma a sinopse oficial de Alice in Borderland.

Continua depois da publicidade

Essa surpreendente história de ação, aventura e ficção científica é protagonizada por Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya e Nijiro Murakami.

Em meio à estreia da 2ª temporada de Alice in Borderland na Netflix, mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre o mangá que inspirou a série.

Alice in Borderland é baseada em mangá na Netflix

A 1ª temporada de Alice in Borderland chegou ao catálogo brasileiro da Netflix em 10 de dezembro de 2020.

Na época, a série conquistou público e crítica com sua trama imprevisível, onde nada é o que parece e todos os personagens podem morrer a qualquer momento.

A 2ª temporada, por sua vez, estreia na Netflix mais de 2 anos após o lançamento original, trazendo grandes reviravoltas para o protagonista Ryōhei Arisu e os outros sobreviventes do jogo pós-apocalíptico.

O primeiro ano de Alice in Borderland, vale lembrar, termina com um final chocante – que identifica a misteriosa (e sorridente) Mira Kano como uma das responsáveis pelo jogo.

Quem já leu o mangá que inspira a série sabe que Kano é uma das personagens mais importantes da história, mais conhecida como “Rainha de Copas”.

O mangá em questão, cujo título japonês é “Imawa no Kuni no Arisu”, foi lançado entre 2010 e 2016, com 18 volumes no total.

A série adapta com maestria a trama do mangá, tanto na caracterização dos personagens quanto na concepção das cenas de ação. A produção da Netflix, inclusive, chega a reproduzir na íntegra alguns dos painéis mais impressionantes do mangá.

O início da história, no entanto, é um pouco diferente. O mangá começa durante um show de fogos de artifício, no qual Arisu deseja poder viver em um mundo diferente que seja mais emocionante para ele.

O pedido do protagonista é atendido, e junto com três amigos, Arisu é transportado para um mundo paralelo e, aparentemente, pós-apocalíptico.

Além disso, na produção da Netflix, os personagens são um pouco mais velhos que suas contrapartes do mangá.

O mangá de Alice in Borderland é uma criação do mangaká Haro Aso, conhecido por títulos como Hyde & Closer e Zoom 100: Bucket List of the Dead.

No Brasil, o mangá Alice in Borderland será lançado pela editora JBC. Detalhes sobre as vendas ainda não foram revelados.

Enquanto isso, você pode conferir todos os episódios de Alice in Borderland na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.