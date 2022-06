Alice in Borderland: Jogos continuam nas primeiras imagens da 2ª temporada

A Netflix divulgou as primeiras imagens da segunda temporada de Alice in Borderland, série japonesa de ficção científica, que retorna ainda em 2022.

As imagens mostram os personagens centrais em risco, conforme os jogos continuam. Parece que teremos ainda mais tensão nessa nova leva de episódios.

A produção é baseada no mangá de mesmo nome (com o título japonês Imawa no Kuni no Arisu), escrito e ilustrado por Haro Aso. Lançada entre 2010 e 2016, a história fez o maior sucesso no Japão e no mercado internacional.

“Um gamer e dois amigos são transportados para uma versão paralela de Tóquio, onde precisam participar de diversos jogos mortais caso queiram sobreviver”, afirma a sinopse oficial divulgada pela Netflix.

A série live-action da Netflix é produzida e dirigida por Shinsuke Sato. A produção estreou em 190 países simultaneamente graças ao modelo de distribuição da Netflix.

Alice In Borderland é protagonizada por Kento Yamazaki e Tao Tsuchiya, e a primeira temporada conta com 8 episódios.

A primeira temporada de Alice in Borderland está disponível na Netflix. Veja as imagens, abaixo.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.