Alice in Borderland: Tudo o que você precisa saber antes de ver a 2ª temporada

Depois de muita espera, a segunda temporada Alice in Borderland finalmente chega à Netflix. A série japonesa de ficção científica, estreia amanhã no streaming, então vamos ver tudo o que você precisa saber antes de ver esses novos capítulos.

A produção é baseada no mangá de mesmo nome (com o título japonês Imawa no Kuni no Arisu), escrito e ilustrado por Haro Aso. Lançada entre 2010 e 2016, a história fez o maior sucesso no Japão e no mercado internacional.

“Um gamer e dois amigos são transportados para uma versão paralela de Tóquio, onde precisam participar de diversos jogos mortais caso queiram sobreviver”, afirma a sinopse oficial divulgada pela Netflix.

A série live-action da Netflix é produzida e dirigida por Shinsuke Sato. A produção estreou em 190 países simultaneamente graças ao modelo de distribuição da Netflix.

Alice In Borderland é protagonizada por Kento Yamazaki e Tao Tsuchiya, e a primeira temporada conta com 8 episódios.

Veja abaixo o que esperar da segunda temporada de Alice in Borderland na Netflix.

O que esperar da 2ª temporada de Alice in Borderland

A segunda temporada de Alice in Borderland começa de onde a primeira parou. Ao lado do sobrevivente Usagi, Arisu se aproxima de descobrir quem está por trás da natureza perigosa deste mundo e por que eles foram enviados para cá.

Além de apresentar a identidade da misteriosa gamemaster Mira, Arisu descobre que todas as cartas numeradas foram limpas, o que significa que agora restam apenas as 12 cartas com figuras para passar.

No entanto, parece que cada carta de rosto não corresponde a outro jogo, mas a uma pessoa que eles terão que derrotar para progredir e escapar da execução.

Estrelando como o líder da série Arisu, Kento Yamazaki retorna ao lado de Tao Tsuchiya como Usagi, bem como alguns outros sobreviventes da primeira temporada, incluindo Nijiro Murakami como Chishiya, Aya Asahina como Kuina, Akaya Miyoshi como Ann, Dori Sakurada como Niragi e Sho Aoyagi como Aguni. Risa Naka também retornará como a vilã gamemaster Mira, também conhecida como a Rainha de Copas.

A segunda temporada também contará com novas adições ao elenco, como Yuri Tsunematsu como Heiya, Hayato Isomura como Banda, Katsua Maiguma como Yaba, Kai Inowaki como Matsushita, Honami Sato como Kotoko e Tomohisa Yamashita como Kyuma, ou o Rei de Paus.

A segunda temporada de Alice in Borderland estreia em 22 de dezembro de 2022.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.