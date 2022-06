All of Us Are Dead é renovada para 2ª temporada; veja vídeo

A Netflix confirmou oficialmente a renovação da série All of Us Are Dead para uma segunda temporada.

A gigante do streaming também divulgou um vídeo para marcar o anúncio da segunda temporada do seriado.

Confira abaixo o vídeo sobre a segunda temporada de All of Us Are Dead.

All of Us Are Dead alcançou grande sucesso em sua primeira temporada na Netflix, recebendo elogios da crítica e do público.

Por enquanto, ainda não sabemos quando a segunda temporada de All of Us Are Dead pode ser lançada na Netflix.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.