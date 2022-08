Alma: Respondemos todos os mistérios da série da Netflix

Sucesso na Netflix, a série espanhola Alma conquistou o público brasileiro com uma trama misteriosa, sinistra e repleta de reviravoltas. Quem já conferiu a primeira temporada quer saber: qual é o verdadeiro significado do desfecho? E, ainda mais importante: a protagonista Alma realmente volta dos mortos?

“Após perder a memória em um acidente que matou a maioria de seus colegas, Alma tenta descobrir o que aconteceu naquele dia e recuperar sua identidade”, afirma a sinopse oficial de Alma na Netflix.

Criada por Sergio G. Sánchez, a série de mistério conta com Mireia Oriol no papel principal. Seu elenco é completado por Pol Monen e Milena Smit.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o interessante desfecho de Alma na Netflix; confira.

Alma volta dos mortos no final da série da Netflix?

No penúltimo episódio da série espanhola de mistério, Tom descobre que a sobrevivente do acidente não é Alma, mas sim sua melhor amiga Deva. O personagem também percebe que a única maneira para reviver a amada é deixar “Alma” à beira da morte.

Originalmente, Tom planeja concretizar o plano durante uma viagem à praia. No entanto, acaba desistindo. Felizmente, o padrasto de Deva acaba fazendo o trabalho de Tom. É ele quem tenta estrangular a personagem na casa da árvore.

Porém, à medida que a forma física de “Alma” dá seu último suspiro, o espírito da verdadeira Alma retorna ao corpo, e empurra o padrasto de Deva para sua morte.

Lara, a irmã de Deva e Alma – que havia morrido de um tumor no cérebro antes do acidente de ônibus – finalmente segue ao pós-vida, após assegurar à mãe que sempre estará ao seu lado.

Em seu corpo original, Alma se reúne brevemente com Tom. Os personagens, eventualmente, decidem seguir seus próprios caminhos.

Logo depois, Alma visita Aurora, sua “fada marinha”, que diz a ela ter esperado séculos pelo encontro.

Como Deva resolve o problema?

Por grande parte da trama do thriller espanhol, Deva é caracterizada como a principal antagonista. Porém, no sinal, ela garante a redenção ao consertar todos os problemas.

Após falhar em convencer Lucia, sua mãe, da troca de corpos, Deva apresenta a ela uma evidência terrível. Em um vídeo, Deva aparece tocando guitarra – até ser interrompida pelo padrasto, que tenta estuprá-la.

Devastada pela revelação, Lucia pega uma faca e ataca o parceiro. Alma dá a entender que Lucia não sobrevive ao confronto.

Como citamos anteriormente, o padrasto é morto por Alma, logo após a jovem reassumir o controle do próprio corpo. No final, Alma lembra de Deva com apreço, o que indica que tudo foi perdoado.

O que acontece com os outros? Alma terá 2ª temporada?

No final de Alma, Roque consegue derrotar o capanga do pai de Martin. Junto com a irmã, o misterioso Nico, e um ex-paciente em coma, o personagem vai para o retiro das montanhas para ajudar a invocar Therion.

Vale lembrar que, no final da série produzida na Espanha, tanto Roque quanto os outros personagens se tornam “sombras de suas versões antigas”.

Como Alma termina com um final em aberto, tudo indica que a intenção dos roteiristas é produzir uma 2ª temporada.

Os próximos episódios devem explorar os planos que Aurora cultiva para Alma, e a destruição causada pela libertação de Therion.

A 1ª temporada de Alma está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.