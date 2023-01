Alquimia das Almas: Tudo o que sabemos sobre a 3ª temporada

Alquimia das Almas, um dos k-dramas mais populares da Netflix, lança atualmente sua 2ª temporada, com novos episódios todos os sábados. À medida que a plataforma disponibiliza os capítulos inéditos, o público se pergunta: será que a série sul-coreana terá um terceiro ano no streaming?

“Uma feiticeira poderosa no corpo de uma mulher cega é convocada a mudar o destino de um homem de uma renomada família”, descreve a sinopse oficial de Alquimia das Almas na Netflix.

Criada por Hong Jung-eun e Hong Mi-ran, Alquimia das Almas tem Lee Jae-wook, Jung So-min e Hwang Min-hyun no elenco principal.

Revelamos abaixo tudo que já se sabe sobre a potencial 3ª temporada de Alquimia das Almas na Netflix; confira!

Alquimia das Almas lança 2ª temporada na Netflix

No dia 21 de janeiro, a Netflix lançou os 2 primeiros episódios da 2ª temporada de Alquimia das Almas.

Para o k-drama, a plataforma adotou um modelo semanal na estreia dos episódios. Ou seja: os próximos 2 capítulos chegam ao streaming no próximo sábado, e assim sucessivamente.

Ao todo, a 2ª temporada de Alquimia das Almas tem 10 episódios. Portanto, o capítulo final estreia na Netflix em 18 de fevereiro. Na Coreia do Sul, a 2ª temporada foi exibida entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023, pela emissora tvN.

Alquimia das Almas terá uma 3ª temporada na Netflix?

Até o momento, a Netflix não se manifestou sobre a produção de uma 3ª temporada de Alquimia das Almas.

Como a série não é uma produção original da plataforma, a decisão final não é da Netflix, mas sim da emissora sul-coreana tvN – que também não falou sobre o assunto.

Porém, ao que tudo indica, os fãs não devem criar muitas expectativas sobre uma potencial 3ª temporada de Alquimia das Almas.

Em 1ª lugar, as séries sul-coreanas (principalmente as exibidas pela tvN) não costumam ganhar múltiplas temporadas. Na maioria das vezes, as histórias são contadas em 1 ou 2 levas de episódios.

O fato de Alquimia das Almas ter garantido um segundo ano (bem menor que o primeiro) é, por si só, uma raridade, de acordo com o site Digital Spy.

Com isso, as Irmãs Hong, criadoras da série, utilizam todos os 10 episódios do segundo ano para oferecer um desfecho bem pensado para os fãs de Alquimia das Almas.

Sem revelar spoilers, já que a 2ª temporada ainda não foi (completamente) lançada no Brasil, podemos dizer que o segundo ano encerra com chave de ouro a trama da série.

Na Coreia do Sul, o desfecho foi elogiado pelo público e pela crítica especializada, garantindo ótimos números de audiência para a tvN – o que pode ocasionar a produção de um spin-off ou derivado, por exemplo.

Seja como for, os brasileiros terão que aguardar até 18 de fevereiro para conferir o desfecho de Alquimia das Almas na Netflix.

