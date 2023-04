Amazon desenvolve filmes e séries de Robocop, Legalmente Loira, Stargate e mais

A Amazon está investindo nas propriedades da recém adquirida MGM e está desenvolvendo filmes e séries de Robocop, Legalmente Loira, Stargate, dentre outras franquias.

Desde que o acordo foi fechado em março de 2022, a Amazon Studios vasculhou a biblioteca da MGM, identificando cerca de uma dúzia de títulos iniciais para desenvolvimento de filmes e/ou séries, incluindo Robocop, Stargate, Legalmente Loira, Fama, Uma Turma do Barulho, Sete Homens e um Destino, A Pantera Cor de Rosa e Thomas Crown, a Arte do Crime.

Segundo o Deadline, cada título está sendo abordado de forma diferente – alguns estão sendo direcionados para o cinema, alguns para a TV e algumas grandes franquias estão recebendo tratamento de cinema e TV.

Amazon investe pesado em conteúdo da MGM

Em relação a Legalmente Loira, a Amazon Studios está ativamente planejando um filme e, possivelmente, uma potencial série de TV, disseram fontes do veículo.

Já havia esforços para tirar do papel um terceiro filme de Legalmente Loira do papel nos últimos cinco anos.

A Amazon tem planos semelhantes para Stargate, com um filme planejado incialmente, seguido de uma série. Já Robocop possivelmente segue o caminho inverso, conforme fontes do Deadline, com série primeiro e filme depois..

Além disso, a Amazon Studios está desenvolvendo ativamente séries baseadas em Fama, Uma Turma do Barulho, e Sete Homens e um Destino.

Há também discussões sobre um filme de Thomas Crown, bem como um filme da Pantera Cor-de-Rosa, que poderia ser animado.

Vale apontar que estamos falando de projetos em estágio de planejamento, portanto nem tudo pode seguir adiante.

Isso vem após a Amazon investir em grandes projetos, como O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder e o universo de Warhammer, com Henry Cavill.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.