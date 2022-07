Amazon Prime Video terá mudança muito pedida pelos fãs

Depois de anos, o Amazon Prime Video vai passar por uma grande mudança. A interface da plataforma de streaming vai mudar, conforme revelado pela própria empresa.

O Prime Video anunciou uma interface redesenhada para o serviço de streaming, que supostamente “melhora e evolui a experiência do usuário”.

O novo design oferecerá navegação mais amigável, fácil acesso a eventos ao vivo, visuais imersivos e conteúdo claramente marcado, permitindo que os usuários saibam o que é gratuito por meio de suas assinaturas e quais são cobradas taxas extras para acessar.

A interface redesenhada será lançada no Fire TV, no aplicativo Android e em outros dispositivos em meados do final de agosto, nos EUA.

Ainda não foi divulgado quando essas mudanças chegarão ao Brasil.

Série épica com Rodrigo Santoro chega ao Prime Video

Recém-chegada ao catálogo internacional no Prime Video, Sem Limites tem tudo para fazer o maior sucesso na Amazon. Protagonizada por Rodrigo Santoro e um astro de La Casa de Papel, a produção histórica é ambientada na era das Grandes Navegações. Épico, surpreendente e eletrizante, o lançamento é garantia de emoção no streaming.

Também encontrada com o título original Boundless, Sem Limites é uma produção de Simon West. O cineasta é conhecido por filmes de ação e aventura como Lara Croft: Tomb Raider e Os Mercenários 2.

Antes de chegar ao catálogo brasileiro do Prime Video, a série foi disponibilizada para o público espanhol e latinoamericano. O lançamento fez parte das comemorações de 500 anos da primeira circum-navegação do mundo.

Sem Limites já está disponível no Prime Video; veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.