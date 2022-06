American Horror Stories: 2ª temporada ganha pôster sinistro

A segunda temporada de American Horror Stories ganhou um pôster sinistro pelo streaming Hulu.

O spin-off de American Horror Story, sucesso de Ryan Murphy, está voltando para sua segunda temporada em 21 de julho.

Com destaque para as mulheres-bonecas, o pôster mostra as personagens com olhos arregalados e usando maquiagem, enquanto suas expressões são assustadoras. Até mesmo, a própria filha de Michael Jackson ficou horrorizada com a série.

Até o momento, não há detalhes adicionais sobre o enredo da nova temporada de American Horror Stories. Nenhum teaser ainda foi lançado pelo streaming norte-americano Hulu.

Veja o pôster, abaixo.

Somebody’s watching you. FX’s American Horror Stories Season 2 drops 7/21 only on @Hulu pic.twitter.com/Wfg0NkZ1um — AmericanHorrorStory (@AHSFX) June 21, 2022

A série derivada de American Horror Story estreou ainda em 2021, com 16 episódios em sua primeira temporada, e trouxe novos nomes à franquia.

“Uma série de antologia centrada em diferentes personagens e locais, incluindo uma casa com um passado assassino, um asilo de loucos, um clã de bruxas, um circo freak show, um hotel assombrado, uma casa de fazenda possuída, um culto, o apocalipse, um acampamento de verão slasher, e uma cidade de praia sombria e vale deserto”, diz a sinopse.

Criada por Brad Falchuk e Ryan Murphy, o elenco da série é composto por Sierra McCormick, Paris Jackson, Merrin Dungey, Selena Sloan, Matt Boomer, Gavin Creel, entre outros nomes.

American Horror Stories é transmitida pelo Star+ no Brasil. Clique aqui para assinar o streaming.

