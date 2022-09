American Horror Story: 11ª temporada ganha nome, posters e data de estreia

Informações sobre a 11ª temporada de American Horror Story foram reveladas. A nova etapa da série marca o retorno de Zachary Quinto e Patti LuPone ao elenco, mas não deve ter Sarah Paulson.

Desde ser renovada até a 13ª temporada em 2020, os fãs se questionam o que a série antológica de terror reserva para eles. Com cada temporada contando uma história diferente.

Durante a produção da 11ª temporada, alguns diziam que a história se passaria em Nova York em duas linhas do tempo diferentes.

Ajudando a confirmar os rumores, o nome da 11ª temporada será American Horror Story: New York City, e deve estrear no dia 19 de outubro, com dois episódios por semana, totalizando 10 episódios no total. As informações vieram acompanhadas dos posters abaixo que dão uma pequena prévia do que esperar para a nova história.

Confira os posters:

O que vem por aí em American Horror Story?

Enquanto pouco foi dito sobre o enredo da nova temporada, mas olhando as imagens podemos imaginar que será um ano espinhoso para os fãs. Nova York também dá pistas de que a série está seguindo para um terror urbano.

A nova temporada pode ter sido influenciada pelo crescente interesse do criador Ryan Murphy em crimes reais. Com o produtor ainda aproveitando o sucesso de seu recente lançamento Dahmer: Um Canibal Americano. Mas seja lá qual caminho que a série se coloque, só nos resta esperar a estreia para saber.

A temporada estreia nos estados unidos no dia 19 de outubro pelo canal FX, no Brasil a série é reproduzida pela Star+.

