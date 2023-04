American Horror Story: Kim Kardashian entra para a 12ª temporada

Kim Kardashian se juntou à 12ª temporada de American Horror Story, conforme anúncio da própria artista.

Kardashian fez o anúncio na segunda-feira em sua conta no Instagram, postando um vídeo teaser com música sinistra.

O vídeo postado por Kardashian diz que ela se juntará a Emma Roberts, já veterana de American Horror Story, na 12ª temporada, que chega ainda em 2023.

O vídeo de Kardashian revela que a próxima temporada da série antológica de Ryan Murphy se chamará Delicate.

Veja abaixo.

12ª temporada de American Horror Story vem aí

Emma Roberts também postou o mesmo vídeo com a legenda: “Este verão… Kim e eu somos DELICADAS.”

Nenhum outro detalhe sobre a personagem de Kardashian, a importância de seu papel ou o tema da temporada foram revelados em seu post.

Kardashian é uma estrela de TV há mais de 15 anos, estrelando no E!’ Keeping Up With the Kardashians e agora The Kardashians, do Hulu.

Ela tem uma série de créditos de animação de dublagem e teve participações especiais em sitcoms como How I Met Your Mother, 30 Rock e 2 Broke Girls.

Ainda não há data de estreia para a 12ª temporada de American Horror Story.

