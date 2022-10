American Horror Story: Quantos episódios tem a 11ª temporada e onde assistir

American Horror Story retorna com uma nova temporada em 2022. O 11º ano da série é acompanhado do subtítulo New York City. Vamos ver do que ela se trata, como assistir e quantos episódios a temporada terá ao todo.

A série foi criada por Ryan Murphy, conhecido por Glee, American Crime Story, Dahmer: Um Canibal Americano, dentre muitas outras.

Brad Falchuk também compartilha os créditos de criador e já colaborou com Murphy em muitas outras produções.

Essa 11ª temporada da série de terror é exibida pelo Star+, plataforma de streaming da Disney destinada ao público mais adulto. Os anos anteriores do seriado também estão disponíveis por lá.

No momento da publicação desta matéria, os dois primeiros episódios de American Horror Story: New York City já foram disponibilizados no serviço. Ao todo, esse 11º ano conta com 10 capítulos.

Mais sobre American Horror Story: New York City

“Mortes e desaparecimentos misteriosos aumentam na cidade. Enquanto isso, um médico faz uma descoberta assustadora e um repórter local se torna a manchete de amanhã”, diz a sinopse da série (via Insider).

Essa é a primeira vez em que American Horror Story se passa em Nova York, assumindo um terror mais urbano, ao contrário do que vimos previamente na série antológica.

O elenco dessa nova temporada conta com Zachary Quinto, Leslie Grossman, Denis O’Hare Billie Lourd, Russell Tovey, Charlie Carver, Sandra Bernhard, Isaac Cole Powell, Joe Mantello e Patti LuPone.

Ao contrário da 10ª temporada, essa 11ª não será dividida em duas partes, embora se passe em períodos distintos.

“Na verdade, se passa em diferentes períodos, mas tudo faz parte da mesma narrativa, com começo, meio e fim. Acho que ficou muito bom”, afirmou John Landgraf, presidente da FX.

American Horror Story: New York City é exibido pelo Star+, com novos episódios lançados semanalmente.

