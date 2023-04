Amigas Para Sempre acabou? O que sabemos sobre a 3ª temporada

Como os fãs de Amigas Para Sempre já sabem, a 2ª temporada da série foi dividida em duas partes. A primeira estreou na Netflix em dezembro do ano passado, e a segunda, chega à plataforma nesta quinta-feira (27 de abril). Por isso, o público já quer saber: a série terá um terceiro ano?

“Amigas inseparáveis desde a adolescência, Tully e Kate sempre apoiaram uma à outra, nos bons e nos maus momentos”, diz a sinopse oficial de Amigas Para Sempre na Netflix.

Baseada no livro de mesmo nome, escrito por Kristin Hannah, Amigas Para Sempre tem Katherine Heigl (Grey’s Anatomy) e Sarah Chalke (How I Met Your Mother) no elenco principal.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a 3ª temporada de Amigas Para Sempre na Netflix – veja se a série foi cancelada.

Amigas Para Sempre foi cancelada?

Para a tristeza dos fãs de Amigas Para Sempre, a 2ª temporada da série também marca o desfecho da produção.

Em outras palavras, a trama de Amigas Para Sempre não continuará após o segundo ano. A série, nesse sentido, não terá uma 3ª temporada.

Nos novos episódios, que já estão disponíveis na Netflix, os assinantes poderão conferir o desfecho oficial da história de Tully e Kate.

Ainda em outubro do ano passado, a plataforma confirmou o cancelamento de Amigas Para Sempre.

Felizmente, a Netflix deu um bom tempo para a criação de um final satisfatório pelos roteiristas da série.

Dessa forma, Amigas Para Sempre não termina “sem final”. A trama dos novos capítulos oferece uma conclusão bastante emocionante para a história das protagonistas Tully e Kate – interpretadas respectivamente por Katherine Heigl e Sarah Chalke.

Maggie Friedman, a showrunner da série, falou sobre o desfecho em um papo recente com a imprensa americana.

“Originalmente, a 2ª temporada teria apenas 10 episódios. Mas, conversando com um dos executivos da Netflix que apoiaram a série, eu disse que ‘já sabia como a história deveria terminar”, disse a produtora em uma entrevista à revista Glamour.

Segundo Friedman, os fãs de Amigas Para Sempre poderão terminar a trama da série de maneira satisfatória.

“Eu sempre soube onde deveríamos chegar. A minha intenção era garantir que pudéssemos chegar lá, e que a série não terminaria com um gancho para mais episódios. Vamos contar a história completa”, explicou Friedman.

Você já pode conferir o desfecho de Amigas Para Sempre no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer!

