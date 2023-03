Amor e Morte: Elizabeth Olsen é assassina no novo trailer da minissérie

Foi divulgado pela HBO Max o trailer oficial de Amor e Morte, minissérie baseada em fatos reais estrelada por Elizabeth Olsen, a Feiticeira Escarlate nos filmes da Marvel.

Na atração, Olsen interpreta Candy Montgomery, dona de casa dos anos 80 que assassinou a amiga com um machado.

Continua depois da publicidade

Confira o trailer:

#AmorEMorte, a nova minissérie baseada numa história real, protagonizada por Elizabeth Olsen e Jesse Plemons, e dos produtores executivos de Big Little Lies e The Undoing, estreia dia 27 de Abril na HBO Max. pic.twitter.com/KaqdijbFsT — HBO Max Brasil (@HBOMaxBR) March 23, 2023

Mais sobre Amor e Morte

Baseada no livro Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs, a trama gira em torno de Candy Montgomery (Elizabeth Olsen) e seu marido Pat (Patrick Fugit), que conhecem Betty Gore (Lily Rabe) e seu marido Allan (Jesse Plemons) na igreja de sua pequena cidade do Texas. Tudo ia bem na amizade, até Candy e Allan terem um caso extraconjugal e alguém ser morto com um machado.

A minissérie foi criada por David E. Kelley, de Big Little Lies, que assume a produção executiva ao lado de Nicole Kidman.

Amor e Morte estreia em 27 de abril na HBO Max.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.