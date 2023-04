Amor e Morte: Quantos episódios tem e quando serão lançados

A HBO Max lançou os primeiros episódios de Amor e Morte, minissérie baseada em uma história real estrelada por Elizabeth Olsen, a Feiticeira Escarlate nos filmes da Marvel. Como é o costume da emissora, os capítulos são lançados semanalmente: mas quando chegam os próximos? Quantos são? Veremos isso adiante.

Na atração, Olsen interpreta Candy Montgomery, dona de casa dos anos 80 que assassinou a amiga com um machado.

Baseada no livro Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs, a trama gira em torno de Candy Montgomery (Elizabeth Olsen) e seu marido Pat (Patrick Fugit), que conhecem Betty Gore (Lily Rabe) e seu marido Allan (Jesse Plemons) na igreja de sua pequena cidade do Texas. Tudo ia bem na amizade, até Candy e Allan terem um caso extraconjugal e alguém ser morto com um machado.

A minissérie foi criada por David E. Kelley, de Big Little Lies, que assume a produção executiva ao lado de Nicole Kidman.

Continue lendo para saber quantos episódios Amor e Morte terá ao todo e quando eles serão lançados.

Elizabeth Olsen em Amor e Morte

Cronograma de Amor e Morte

Os três primeiros episódios de Amor e Morte foram disponibilizados simultaneamente na plataforma de streaming.

Os próximos serão lançados a partir das próximas semanas, às quintas-feiras. Confira o cronograma completo, abaixo.

Episódio 1 – 27 de abril

Episódio 2 – 27 de abril

Episódio 3 – 27 de abril

Episódio 4 – 4 de maio

Episódio 5 – 11 de maio

Episódio 6 – 18 de maio

Episódio 7 – 25 de maio

Amor e Morte é exibida pelo HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.