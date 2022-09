Andor: Prelúdio de Rogue One ganha trailer épico; veja

A série Andor, prelúdio de Rogue One: Uma História Star Wars ganhou um novo trailer épico.

Durante a D23, a Disney revelou uma prévia do spin-off liderado por Diego Luna, que volta a ser o rebelde Cassian Andor.

Os rebeldes estão novamente sendo sobrepujados pelo Império Galáctico, e a galáxia está assustada com as ações dos imperiais (via Collider).

Porém, os rebeldes mesmo sendo caçados, continuam com a esperança de anos melhores em uma guerra mortal contra o Império.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre Andor

“É uma era cheia de perigos, enganos e intrigas onde Cassian embarcará no caminho que está destinado a transformá-lo em um herói rebelde”, revela a sinopse.

Criada por Tony Gilroy, a série é estrelada por Diego Luna, Ben Mendelsohn, Stellan Skasgard, Kyle Soller, Denise Gough, Robert Emms e Genevive O’Reilly.

Toby Haynes, Ben Caron e Susanna White são os diretores. da primeira temporada.

Andor chegará ao catálogo do Disney+ em 21 de setembro.

