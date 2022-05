Andor: Produtor tem notícia ruim para fãs de Star Wars

Andor está chegando, mas o produtor da próxima série de Star Wars tem uma notícia não muito boa para compartilhar com os fãs, embora espere que seja perdoado por isso no futuro

Tony Gilroy, produtor de Andor, conversou com o site Comic Book no evento Star Wars Celebration e revelou que a série será mais curta do que o originalmente planejado, mas que o “corte” vem por um bom motivo.

Ele explica: “Originalmente pensamos ‘oh, talvez façamos cinco temporadas’, mas é apenas a escala da série. Acho que quando a série for lançada, todos vão nos perdoar por não fazermos [cinco temporadas]. A série é enorme e é fisicamente impossível. Então nós ficamos tipo, ‘o que vamos fazer?’, e então a resposta acabou sendo incrivelmente elegante e perfeita porque sabíamos para onde queríamos ir. De vez em quando você tem muita sorte e a solução acabou sendo muito afortunada para nós.”

Dessa forma, não sabemos ao certo quantas temporadas Andor terá, mas parece que os produtores já sabem com exatidão – e serão menos de cinco.

No entanto, para compensar os fãs pela notícia ruim, também foi confirmado que Andor já está renovada para sua segunda temporada antes mesmo de estrear, e que as gravações para os próximos episódios devem começar em breve.

Andor estreia dia 31 de agosto de 2022 no Disney+.

