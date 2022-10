Anime de Cyberpunk terá 2ª temporada na Netflix? Criador responde

Os fãs de Cyberpunk: Mercenários que estão ansiosos para uma nova temporada do anime da Netflix, parecem não estar com muita sorte.

A série é mais uma adaptação de jogo bem-sucedida como animação na Netflix, sendo baseada no jogo Cyberpunk 2077. A CD Projekt Red, criadora do jogo, revelou não ter planos para uma 2ª temporada, apesar de todo o sucesso e aclamação dos fãs. (Via VGC)

Continua depois da publicidade

Satoru Honma, executivo da CD Projekt, revelou para a Famitsu que, mesmo não existindo a intenção de continuar com Cyberpunk: Mercenários, a empresa deve criar mais animes no futuro. Veja o que Honma Disse:

“Eu, pessoalmente, gostaria de continuar trabalhando com estúdios japoneses para produzir mais animes no futuro, parcialmente porque recebemos um ótimo retorno. Porém, só para ser claro, Cyberpunk: Mercenários foi planejado como um trabalho único, então não tem isso de ‘na verdade nós estamos trabalhando na 2ª temporada escondidos’. Mesmo se nós conseguirmos fazer mais animes no futuro, eu não sei se seria uma 2ª temporada ou algo totalmente diferente.”

O sucesso de Cyberpunk Mercenários

Diferente de seu jogo de origem, Cyberpunk: Mercenários foi um sucesso absoluto, atingindo a impressionante marca de 100% de aprovação da crítica, e 96% do público no Rotten Tomatoes.

O consenso da crítica diz: “Mostrando Night City com ação frenética e visual inspirador, Mercenários é um anime que faz uma adaptação excepcionalmente estilosa do mundo estabelecido por Cyberpunk.”

A série explora a mitologia criada no jogo Cyberpunk 2077, usando e abusando das modificações corporais tecnológicas, estética criativa, e ação violenta que muitos jogadores esperavam receber quando compraram o polêmico jogo em seu lançamento.

O jogo Cyberpunk 2077 teve um dos lançamentos mais aguardados da indústria, vendendo mais de 8 milhões de cópias ainda na pré-venda. A ideia de um RPG interativo que explorasse a estética Cyberpunk, presente em obras aclamadas como Blader Runner e Ghost in the Shell, foi um deleite na imaginação dos gamers.

Acontece que tão grande quanto a expectativa, foi a frustração dos fãs que receberam um jogo que parecia inacabado, e muito abaixo do proposto pela CD Projekt Red, também responsável por The Witcher 3, um dos jogos mais aclamados da história.

Apesar dos problemas, atualizações corrigindo vários problemas do jogo, somadas ao grande sucesso do anime Cyberpunk: Mercenários, fizeram com que Cyberpunk 2077 tivesse um renascimento no mercado, alcançando a marca de 20 milhões de cópias vendidas, fato divulgado pelo Twitter oficial do jogo.

Com tamanha repercussão positiva, não é de se estranhar que a CD Projekt Red tenha a produção de novos animes em mente, mesmo que não sejam uma continuação direta de seu primeiro sucesso na Netflix.

Cyberpunk: Mercenários está disponível na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Soldeira