Anime de Rick and Morty ganha primeira imagem

Rick and Morty é um dos desenhos mais popularidades dos últimos anos. Agora, a franquia vai ganhar um anime.

Durante o evento da Warner Bros Discovery, que trouxe muitas novidades sobre suas propriedades, incluindo o HBO Max, que se tornará meramente Max, a empresa destacou Rick and Morty: The Anime.

Uma primeira imagem mostra os visuais dos personagens titulares, que estão bem diferentes dos traços originais, ainda que imediatamente reconhecíveis.

Mais sobre Rick and Morty: The Anime

A série será exibida no HBO Max e contará com direção de Takashi Sano, que já trabalhou em curtas-metragens do desenho animado.

Rick and Morty: The Anime terá 10 episódios, conforme a Variety, com produção da Telecom Animation Film.

‎”As façanhas multiversais de Rick e da gangue colocam desafios ao vínculo familiar, mas eles sempre se levantam para a ocasião”, disse Sano. “É uma visão tão afirmativa da vida, e Jerry não é exceção. Estou honrado por ter tido a oportunidade de contar uma nova história sobre essa família incrível. Espero que você aproveite suas aventuras!‎”.

Rick and Morty pode ser assistido no HBO Max, que se chamará Max a partir de 23 de maio. Ainda não há data de estreia para o anime.

