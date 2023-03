Anitta entra para o elenco da 7ª temporada de Elite; veja fotos

A sétima temporada de Elite ganhou um reforço de peso ao seu elenco. Anitta foi anunciada como nova integrante da série de sucesso da Netflix.

O anúncio foi feito por meio das mídias sociais da Netflix, que trouxe as primeiras fotos da artista na série.

Vale notar que ela não usa o uniforme de outros personagens da série, mas até o momento não foi divulgado qual será o papel de Anitta em Elite.

O anúncio vem após alguns membros do elenco deixarem a série na sexta temporada.

Veja, abaixo, as fotos de Anitta na 7ª temporada de Elite.

Mais sobre Elite

Elite é uma série original da Netflix, que alcançou grande sucesso mundialmente. Atualmente, ela conta com seis temporadas.

“Após a morte de Samuel, um novo ano letivo se inicia em Las Encinas com uma tentativa de encobrir as tragédias do passado. Mas os conflitos na escola são o resultado de um sistema impregnado de racismo, machismo, abuso doméstico e LGBTfobia”, começa a sinopse da 6ª temporada.

“Essas são apenas algumas das questões difíceis que os estudantes enfrentam nos corredores da renomada instituição nesta nova temporada. E, se os responsáveis pelo sistema não agirem para resolver esses problemas, os próprios alunos terão que tomar uma atitude”, continua a sinopse oficial.

O elenco conta com André Lamoglia, Valentina Zenere, Carla Díaz, Martina Cariddi, Adam Nourou e Manu Ríos.

Elite tem seis temporadas disponíveis na Netflix.

